Dove vedere Milan-Empoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 10-3-2024

Dove vedere Milan-Empoli, 28° Giornata di Serie A, Domenica 10 Marzo 2024 alle 15:00. Il match dello Stadio San Siro di Milano tra il Milan e l’Empoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Dopo la vittoria contro la Lazio, il Milan è pronto a scendere in campo per il match di campionato contro un Empoli che da quando ha registrato l’arrivo in panchina di Nicola è in ottima forma.

I rossoneri, tra campionato e Coppa, vivono un buon momento e sono a caccia del secondo posto attualmente occupato dalla Juventus.

Stefano Pioli dovrà, però, fare a meno di Rafael Leao squalificato.

L’Empoli, invece, è chiamato ad allontanarsi dalla zona retrocessione e dopo l’ottimo lavoro fatto da Davide Nicola, è arrivata la prima sconfitta contro il Cagliari.

Mbaye Niang è il jolly che serviva e i toscani daranno filo da torcere ai rossoneri in un match per nulla scontato.

Come vedere Milan-Empoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Milan-Empoli

: Milan-Empoli Data : Domenica 10 Marzo 2024

: Domenica 10 Marzo 2024 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e canale Sky)

: DAZN (app e canale Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l’Empoli di Davide Nicola, il 10 Marzo 2024, alle ore 15:00 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

La telecronaca di Milan – Empoli su DAZN è a cura di Dario Mastroianni, commento tecnico di Marco Parolo.

Per poter guardare la partita Milan Empoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Milan-Empoli, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Empoli sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Milan-Empoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Milan-Empoli

Il Milan, visto anche l’impegno in Europa League, adotterà alcuni cambiamenti nel match contro l’Empoli.

Il turnover dei rossoneri colpirà soprattutto la zona d’attacco che vedrà Jovic e Okafor al posto dello squalificato Rafael Leao e di Giroud che dovrebbe partire dalla panchina.

In difesa tornerà Tomori e farà coppia con Thiaw, mentre Gabbia e Kjaer siederanno in panchina.

Maignan sarà il portiere designato con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. A centrocampo, invece, Reijnders vince il ballottaggio con Adli e farà coppia con Bennacer.

L’Empoli di Nicola si affida all’ex Niang in attacco con Zurkowski e Cambiaghi sulla trequarti.

Per il resto, la formazione dei toscani non sarà modificata con Caprile tra i pali, Ismajli e Pezzella giocheranno sugli esterni con Luperto e Walukiewicz al centro della difesa.

Gyasi, Marin e Maleh completeranno il terzetto di centrocampo.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disposizione: Sportiello, Mirante, Terracciano, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Jimenez, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud. Indisponibili: Pobega, Leao, Florenzi, Nava, Caldara. Allenatore: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Marin, Maleh; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Ebuehi, Bereszynski, Bastoni, Cacace, Kovalenko, Fazzini, Cancellieri, Destro, Caputo, Cerri. Indisponibili: Grassi, Kurti, Indragoli. Allenatore: Davide Nicola.