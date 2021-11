Dove vedere Marsiglia-Lazio in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 4-11-2021

Dove vedere Marsiglia-Lazio, match valido per la 4°giornata di Europa League. La partita si giocherà giovedì 4 ottobre alle 21:00 al Velodrome di Marsiglia. Marsiglia Lazio sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

A solo una settimana di distanza, Marsiglia e Lazio ritornano ad affrontarsi nella quarta giornata del gruppo E di Europa League.

La scorsa partita all’Olimpico è terminata senza reti. Si tratta del secondo 0-0 per i francesi, dopo quello con il Galatasaray, per un Marsiglia che non ha ancora vinto in questa edizione di Europa League. Un punto importante per la squadra di Jorge Sampaoli che in casa potrà giocarsi un momentaneo secondo posto con i biancocelesti. In vetta rimane sempre il Galatasaray che ha vinto 1-0 contro il Lokomotiv Mosca.

Alla Lazio aspetterà una trasferta piuttosto complessa in una cornice, come quella del Velodrome, con una tifoseria calda. I marsigliesi in campionato, invece, vengono dalla vittoria per 1-0 contro la neopromossa Clermont mentre la Lazio arriva dalla beffa del 2-2 finale contro l’Atalanta con un gol di De Roon.

Dove vedere Marsiglia-Lazio in diretta TV e streaming

Partita: Marsiglia-Lazio

Marsiglia-Lazio Data: Giovedì 21 settembre 2021

Giovedì 21 settembre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite), DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite), DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN, Sky Go

Marsiglia-Lazio, match della 4°giornata di Europa League, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Marsiglia – Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Marsiglia – Lazio in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni

3-3-3-1 per il Marsiglia. A porta l’ex romanista Pau Lopez davanti a lui la difesa potrebbe prevedere Saliba, Caleta-Car e Luan Peres. A centrocampo possibile vedere dal primo minuto Rongier, Kamara e Guendouzi. Tanti ex della Serie A anche in attacco. Sanpaoli si affida a Under, Payet e Lirola dietro l’unica punta Milik che ritroverà il suo ex allenatore ai tempi del Napoli.

Sarri risponde con un 4-3-3. Strakosha difenderà i pali mentre come difensori centrali possibile l’impiego di Luiz Felipe, e Acerbi mentre sulle fasce Lazzari ed Hysaj. Per la mediana Luis Alberto, Leiva e Basic. Sulla trequarti indispensabili Felipe Anderson e Pedro dietro l’unica punta Immobile.

Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, Lirola; Milik.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Precedenti e statistiche

Lazio e Marsiglia si sono già affrontate in passato in Europa League. L’ultimo precedente risale all’edizione 2018 di Europa League. Al Velodrome è terminata 3-1 per i biancocelesti con le reti di Wallace, Caicedo e Marusic. Per i padroni di casa ad andare in gol è stato Payet.

