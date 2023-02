Dove vedere Manchester United-Newcastle in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 26-02-2023

Dove vedere Manchester United-Newcastle, match valevole per la finale di EFL Cup inglese.

La partita si giocherà allo stadio di Wembley domenica 26 febbraio, alle ore 17:30. Il match sarà visibile in diretta su Dazn che detiene i diritti di trasmissione della Coppa di Lega Inglese. Mentre un’altra opzione alla visione del match è Discovery+, piattaforma sulla quale sarà disponibile lo streaming della gara. Infine la partita verrà trasmessa anche in chiaro sul canale Nove del digitale terreste.

A distanza di 25 anni il Newcastle torna a disputare una finale, quella della Coppa di Lega, in programma domenica 26 febbraio contro il Manchester United di Ten Hag. L’ultimo precedente delle due squadre risale, infatti, alla stagione 1998/1999 quando i Magpies persero contro i Red Devils proprio a Wembley la finale valevole per l’FA Cup. I tifosi del Newcastle stanno vivendo un vero e proprio sogno, da quando il club è stato prelevato dal fondo Arabo PIF. La società ha totalmente stravolto i propri obiettivi passando dalle continue lotte stagionali per non retrocedere all’ambizione di poter strappare un pass per la prossima Champions League. Attualmente la qualificazione sembra essere più di un sogno, dato che il Newcastle si trova ora ad una sola lunghezza dal quarto posto presieduto dal Tottenham. Adesso però il Newcastle ha la possibilità di rialzare una coppa al cielo dopo più di 50 anni dall’ultimo successo e quel che è certo è che gli uomini di Mister Howe faranno di tutto purchè tutto ciò accada.

Se da una parte abbiamo visto come con una società forte alle spalle si possa tornare ad essere competitivi, dall’altra, invece, stiamo assistendo ad una cura che non è partita dal cambio di rotta al vertice, bensì dal cambio di rotta alla guida tecnica, infatti, il Manchester United dall’arrivo sulla panchina di Ten Hag sembra essere stato interamente rivitalizzato. Il tecnico olandese, dopo essere stato al centro delle polemiche nel corso della stagione per il sottile rapporto con Cristiano Ronaldo, ci ha messo ben poco per convincere i tifosi che la parte giusta da cui stare era la sua, di fatto dopo l’addio del portoghese il Manchester United ha messo la quinta e non si è più fermato, rilanciandosi in campionato dove attualmente è terzo, eliminando il Barcellona in Europa League e qualificandosi ai quarti e, infine, arrivando alla possibilità di alzare il primo trofeo stagionale della EFL Cup.

Manchester United-Newcastle sarà trasmessa in chiaro sul NOVE e potrà essere seguita anche su Nove.it. Il Match sarà disponibile anche sulla piattaforma Discovery+, l’accesso alla piattaforma potrà essere eseguito da tutte le Smart Tv oppure scaricando l’app dal proprio store su qualsiasi dispositivo mobile come PC, Smartphene e Tablet.

Il match sarà inoltre trasmesso in Diretta su Dazn, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti della Coppa di Lega da quasi quattro anni, anche qui sarà possibile scaricare l’app per qualsiasi dispositivo mobile accendendo poi con le proprie credenziali.

Manchester-United-Newcastle le ultimissime:

Nel Newcastle resta in dubbio la presenza di Willoc, mentre è certa l’assenza tra i pali di Pope che lascerà il posto in posta a Dubravka. Per il resto Howe dovrebbe riconfermare il 4-3-3 tipo con Trippier e Brun sulle fasce e Botman e Schar a completare il comparto difensivo. A Centrocampo restano il ballottaggio per una maglia da titolare Ritchie e Joelinton. Mentre in attacco verso la conferma il tridente composto da Almiron, Isak e Saint-Maximin.

Nello United assenze pesanti, invece, quelle di Eriksen, Martial e Van De Beek che non prenderanno parte alla finale. Da valutare anche le condizioni del fiore all’ochiello di questo nuovo Manchester, Marcus Rashford, reduce da una botta alla caviglia. Al suo posto potrebbe scendere in campo Weghorst, supportato nel 4-2-3-1 da Fernandes, Anthony e Sancho.

Manchester United-Newcastle probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Weghorst.

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Trippier, Botman, Schar, Burn; Willock, Bruno Guimaraes, Gordon; Almiron, Isak, Saint-Maximin.