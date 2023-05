Dove vedere Manchester City-Real Madrid, match valevole per il turno di ritorno delle semifinali di Champions League.

La partita si giocherà allo stadio “Etihad” di Manchester, mercoledì 17 maggio, alle ore 21:00.

Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

Il Manchester City di Pep Guardiola, dopo il pareggio dell’andata, si gioca tutto all’Etihad Stadium. I Citizens viaggiano sulle ali dell’entusiasmo anche in Premier League, dove si è del tutto eliminata la pressione dell’Asenal dopo il KO incassato dai Gunnes in casa per 0-3 contro il Brighton che potrebbe di fatto consegnare la Premier nelle mani di Guardiola. Nel mezzo, però, la partita fondamentale per il City, che continua la sua caccia alla prima vittoria storica della Champions League, per riuscire ad agguantare la finale, il Manchester dovrà continuare ad arginare i pericoli offensivi del Real e cercare di far male appena si presenta l’occasione come successo all’andata col gol di De Bruyne.

Dall’altra parte il Real Madrid di Carlo Anchelotti, reduce dalla vittoria di misura contro il Getafe, che però assume un significato fine a se stesso, vista la vittoria aritmetica della Liga dei rivali storici del Barcellona. Ancelotti, dopo aver perso Supercoppa e Liga ai danni del Barca, ha come obiettivo minimo quello di strappare un pass per la finale di Istanbul, e per farlo si affiderà ancora una volta alle frecce brasiliane di Rodrygo e Vinicius. In caso di successo i Blancos giocherebbero la loro 6° finale di Champions negli ultimi 10 anni, tre delle quali sotto la guida tecnica di Ancelotti.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in Diretta Tv e Streaming

Partita: Manchester City-Real Madrid

Manchester City-Real Madrid Data: 17 maggio

17 maggio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Manchester City- Real Madrid sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Per quanto riguarda la diretta tv, Manchester City-Real Madrid sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Manchester City-Real Madrid le ultimissime:

Difficile pensare che Guardiola possa modificare l’assetto tattico che è riuscito a contenere il Real nella gara d’andata, a conferma del fatto ci sono oltretutto anche le 0 sostituzioni sfruttate dal tecnico spagnolo nella gara d’andata. L’unico ballottaggio sembra legato alla corsia di sinistra con Foden che insidia Grealish, mentre a destra confermatissimo Bernardo Silva al fianco dell’unica punta Erling Halaand.

Nel Real, Ancelotti deve rinunciare a Camavinga, uscito per un infortunio alla caviglia rimediato contro il Getafe. Confermatissimo il 4-3-3 con Kroos Modric e Valverde a centrocampo. Davanti Benzema con Vinicius e Rodrygo ai lati.

Manchester City-Real Madrid Probabili Formazioni:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Akanji; De Bruyne, Gundogan, Rodri; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All. Pep Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti