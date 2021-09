Dove vedere Malmö-Juventus in Diretta TV e Streaming – Probabili formazioni 14-09-2021

Dove vedere Malmö-Juventus, 1° giornata della fase a gironi di Champions League, martedì 14 settembre ore 21:00. La partita Malmö-Juventus sarà trasmessa in Diretta tv in chiaro su Canale 5, in pay per view su Sky ed in Streaming su Sky Go, Mediaset Play e Now TV.

Prima partita della fase a gironi di Champions League per la Juventus che sarà in trasferta in Svezia per affrontare il Malmö allenato dall’ex Milan John Dahl Tomasson.

Dopo un inizio da incubo in campionato con 2 sconfitte ed 1 pareggio nelle prime tre giornate, i bianconeri vogliono ritrovare il sorriso e partire con il piede giusto in questa Champions League.

La sconfitta con il Napoli ha causato rabbia e sconforto tra i tifosi bianconeri che si augurano quantomeno di poter esultare in Champions League, considerato che gli svedesi sono un avversario nettamente inferiore alla Juventus. Ma la prima partita della Champions League è sempre complicata, ancor di più con squadre che sono nel pieno del campionato come il Malmö.

La squadra di Tomasson in Allsvenskan, la massima serie di calcio svedese, ha già giocato 18 partite ed è seconda in classifica dopo aver pareggiato nell’ultimo turno contro il Norrkoping. I biancocelesti non trovano il successo tra tre partite in patria, dove sono arrivati 2 pareggi e 1 sconfitta e cercheranno di ottenere una vittoria di prestigio per rifarsi.

Dove vedere Malmö-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Malmö-Juventus

Malmö-Juventus Data: Martedì 14 Settembre

Martedì 14 Settembre Orario: 21:00

21:00 Canali TV: Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite

Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite Streaming: Mediaset Play (sito web), Sky Go (app), Now TV (app e sito web)

La partita Malmö-Juventus, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League sarà visibile in diretta tv per tutti in chiaro su Canale 5 ed in pay per view su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite)

Sarà possibile seguire Malmö-Juventus in streaming live sul sito Mediaset Play per tutti. Gli abbonati a Sky Sport e Calcio potrano seguire la partita anche attraverso l’app Sky Go disponibilie per pc, smartphone e tablet.

Infine sarà possibile vedere Malmö-Juventus su NowTV tramite app e sito web acquistando singolarmente la gara a €9.99 o acquistando il pass “Sport” a €14.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Malmö-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Malmö-Juventus i in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Malmö e Juventus

Tomasson ha alcuni dubbi in vista di questo match e dovrà valutare le condizioni di Dahlin, Lewicki e Moisander. Il Malmö dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3 con Diawara tra i pali, Ahmedodzic, Nielsen e Brorsson a comporre il terzetto difensivo, Innocent e Christiansen agiranno a centrocampo con Larsson e Rieks sugli esterni, mentre il tridente offensivo sarà composto da Berget, Colak e Birmancevic.

Allegri ritroverà tutti i sudamericani per questa partita e ad eccezione di Danilo dovrebbero tutti partire dal primo minuto. Sarà 4-3-3 per la Juventus con Szczesny confermato tra i pali nonostante gli errori delle ultime partite, Bonucci e De Ligt saranno i due centrali di difesa con Cuadrado ed Alex Sandro ad occupare le corsie laterali. A centrocampo ancora spazio a McKennie, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco si rivedranno Chiesa e Dybala al fianco di Morata.

Probabili formazioni di Malmö-Juventus

MALMOE (3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic. All. Tomasson

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala. All. Allegri

Precedenti e statistiche di Malmö-Juventus

Quello tra Malmö e Juventus sarà solo il terzo confronto assoluto, con la Vecchia Signora che ha già affrontato gli svedesi nell’edizione 2014-2015 della Champions League. Ad imporsi il 26 Novembre 2014 fu la Juventus per 2-0 con le reti di Llorente e di Tevez.

Allora il campo era ghiacciato e la Juventus trovò difficoltà, ma essendo ora ancora a settembre le condizioni del prato dell’Eleda Stadion dovrebbero essere buone. Anche a Torino i bianconeri si imposero per 2-0 ed anche nel 2014 quella fu la prima giornata, con i tifosi che sperano possa essere di buona auspicio, considerando che quell’anno arrivarono in finale.

Sul proprio campo il Malmo costruisce la maggior parte dei suoi successi in patria, pur avendo un buon ruolino anche in trasferta essendo una delle squadre più blasonate dell’Allsvenskan. Quest’anno i biancocelesti hanno disputato 9 partite tra le mura amiche, facendo risultato in 6 occasioni ed ottenendo 2 pareggi ed 1 sconfitta, l’ultima il 14 settembre contro il Goteborg (2-3).

La Juventus lontano da casa quest’anno non ha ancora vinto con un pareggio ed una sconfitta nelle prime due uscite stagionali. Anche lo scorso anno lo score in trasferta non è stato positivo ed i bianconeri stavolta faranno di tutto per raddrizzare subito il trend.

