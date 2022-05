Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta TV, streaming, orario e probabili formazioni 28-5-2022

Dove vedere Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League. La partita si giocherà sabato 28 maggio alle 21:00 a Marassi allo Stade de France di Parigi. Il match sarà visibile su Sky Sport e trasmessa in chiaro su Canale 5.

Il giorno della finale si avvicina sempre di più. Il 28 maggio, allo Stade de France, andrà in scena la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Un match sicuramente spettacolare con le due squadre che si sono costruite con grande merito il proprio traguardo europeo. Da un lato i Reds che hanno dovuto faticare in semifinale dopo che il Villareal aveva pareggiato lo svantaggio del 2-0 del match d’andata. Alla fine c’è stato il 3-2 di Mané che ha chiuso la questione.

Dall’altro il Real a cui è toccato certamente un avversario molto più ostico, il Manchester City. Quella contro i Citizens è stata definita come una delle partite più belle degli ultimi tempi, poiché ricche di azioni e con un gioco che sembrava non interrompersi mai. I Blancos sono riusciti a rimontare il 4-3 in Inghilterra. Il Bernabeu non perdona e con un super Benzema, la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto 3-1 staccando un pass per la finale.

Sfida tra grandissimi attaccanti come Benzema contro Salah e con tantissime stelle del calcio quali Modrid, Casemiro, Mané e Jota. Tutti gli ingredienti che servono per poter assistere alla finalissima di una delle competizioni più belle d’Europa.

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in diretta TV e streaming

Partita: Liverpool-Real Madrid

Liverpool-Real Madrid Data: 28 maggio

28 maggio Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport , Canale 5

, Streaming: Sky Go, NOW, MediasetPlay

Liverpool-Real Madrid, finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Sarà possibile visionare il match in streaming sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet e anche su NOW TV. In alternativa, sarà possibile seguire il match anche in chiaro su Canale 5 o sull’app MediasetPlay scaricabile per tutti i dispositivi compatibili.

Liverpool-Real Madrid, le ultimissime

4-3-3 per Jürgen Klopp. Alisson a difendere i pali e la difesa con i centrali Konatè e Van Dijk mentre sulle fasce spazio a Alexander-Arnold al fianco di Robertson. Per il centrocampo Keita potrebbe partire dal primo minuto con Fabinho e Thiago. Per l’attacco Salah giocherà al fianco di Manè e Jota.

Stesso modulo anche per il Real Madrid. Davanti a Courtois, ci potranno essere i difensori Carvajal, Militao, Alaba e Mendy. Nella mediana Modric con Casemiro e Kroos. Un attacco davvero stellare per i Blancos con Asensio e Vinicius a fare da supporto a Benzema.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Manè, Jota.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Vinicius.

Precedenti e statistiche

Non è la prima volta che Real Madrid e Liverpool si affrontano in finale. Si tratta della seconda volta: la prima nel 1981 mentre più recente è stata quella del 26 maggio 2018. In quell’occasione a vincere fu il Real Madrid per 3-1. Per il Real una doppietta di Bale ed una rete di Benzema mentre per il Liverpool il gol di Mané.