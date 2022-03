Dove vedere Liverpool-Inter in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 8-3-2022

Dove vedere Liverpool-Inter, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale Champions League, Marted’ 8 Marzo alle ore 21.00. Il match dell’Anfield Road di Liverpool sarà trasmessa in Diretta TV su SKY e Canale 5.

Sognare, di certo, non costa nulla.

Lo scoglio da dover superare è molto alto, non solo perché parti da un considerevole svantaggio di 2 gol, ma anche perché dovrai misurarti contro una delle squadre più forti d’Europa in uno degli stadi più caldi al Mondo.

L’Inter, dopo aver perso l’andata 0-2 in casa, cerca il modo per poter sognare una serata indimenticabile contro il Liverpool che non dovrà abbassare la guardia se vuole superare il turno.

I nerazzurri possono essere orgogliosi della prestazione sfoggiata all’andata nel quale è mancato solo il gol, ma, allo stesso tempo, hanno capito cosa significa affrontare una corazzata costruita per la Champions.

I Reds sono stati cinici e hanno sfruttato al meglio le proprie occasioni ed è proprio questo l’elemento che l’Inter deve “catturare” dall’esame contro gli inglesi.

La qualificazione sembra ormai essere proiettata in destinazione della squadra di Klopp ma il calcio è bello anche perché è strano e non c’è da sottovalutare un fattore: la rabbia.

L’Inter non viene da un periodo brillantissimo e conscia del fatto che potrebbe essere l’ultima sfida di questa edizione di Champions League, vuole dimostrare cattiveria e tenacia per rendere la partita il più equilibrata possibile.

Servono due gol per andare ai supplementari, tre per la clamorosa qualificazione, il tutto senza subire alcunché contro uno degli attacchi più forti al Mondo… sognare, in fondo, non costa nulla.

Come vedere Liverpool-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Liverpool-Inter

: Liverpool-Inter Data : Martedì 8 Marzo 2022

: Martedì 8 Marzo 2022 Orario : 21:00

: 21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport 4K (canale 203), Canale 5

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport 4K (canale 203), Canale 5 Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), Mediaset Play (App e Sito), Infinity (App)

Liverpool-Inter si disputerà martedì 8 marzo alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Sarà possibile vedere il match tra il Liverpool di Jurgen Klopp e l’Inter di Simone Inzaghi, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Martedì 8 Marzo 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Anfield Road di Liverpool sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Champions League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su Mediasetplay.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Liverpool-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Liverpool-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Liverpool-Inter

Momo Salah, già a segno all’andata

Klopp si affida al suo 4-3-3 schierando un trio d’attacco d’enorme qualità che non prevede la presenza di Roberto Firmino, che sbloccò il match all’andata. Ci sono i fuoriclasse Salah e Manè, accompagnati dalla presenza di Luiz Diaz. Il talento potrebbe giocare da falso nueve con i due “gioielli” della squadra ad agire sugli esterni.

Centrocampo molto fisico, quello dei Reds, che schiereranno Fabinho e Thiago Alcantara.

A dare qualità al reparto ci penserà il giovane Harvey Elliott, già grande protagonista nel match d’andata.

In difesa ci saranno i “fedelissimi” del mister tedesco con Alisson in porta, Arnold e Robertson sulle fasce e Konatè al centro con Van Dijk.

I nerazzurri cercheranno di credere nella grande impresa schierando un 3-5-2 che non prescinde dai titolarissimi in fase difensiva.

Handanovic sarà, infatti, coperto dal trio composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni.

A centrocampo sarà l’esperienza di Vidal a sostituire lo squalificato Barella, mentre sono inamovibili Brozovic e Calhanoglu.

Dumfries e Dimarco giocheranno sugli esterni, mentre in attacco giocheranno Lautaro Martinez ed Edin Dzeko con Sanchez in panchina come possibile carta da schierare nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Liverpool-Inter

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Elliott; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

