Dove vedere Lazio Spezia in Diretta TV e Streaming 28-08-2021 ore 18:30

Dove vedere Lazio Spezia valida per la 2° Giornata di Serie A, sabato 28 agosto alle ore 18:30. La partita tra Lazio e Spezia sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Lazio con Maurizio Sarri in panchina ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di Serie A vincendo alla 1° Giornaa sabato scorso contro l’Empoli in trasferta per 3 a 1 grazie ai gol di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile su rigore.

Oggi pomeriggio i biancocelesti in casa contro lo Spezia cercheranno di bissare il risultato della scorsa stagione quando vinsero 2 a 1 nell’unico precedente giocato all’Olimpico.

Lo Spezia di Thiago Motta ha pareggiato a Cagliari per 2 a 2, i liguri dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0 sono stati raggiunti sul pareggio nel finale grazie ad una doppietta di Joao Pedro per i sardi.

Dove vedere Lazio Spezia in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Lazio – Spezia

Lazio – Spezia Data: Sabato 28 Agosto

Sabato 28 Agosto Orario: 18:30

18:30 Canali TV: – DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre

– DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

La partita Lazio – Spezia, valida per la 2° giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su DAZN.

La Telecronaca di Lazio Spezia su Dazn è a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Massimo Donati



Gli abbonati a DAZN potranno vedere Lazio – Spezia in Diretta Streaming su Smart TV o su PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Si potrà guardare Lazio Spezia in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Probabili Formazioni di Lazio – Spezia:

Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Reina in porta e davanti a lui Radu e Acerbi al centro con Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. I 3 di centrocampo sono Milinkovic Savic, Leiva e Basic. Il tridente d’attacco è formato da Immobile al centro con Pedro e Anderson ai lati.

Thiago Motta schiera il suo Spezia con il 3-4-3 con Zoet in porta e linea difensiva a 3 formata da Nikolaou, Erlic e Hristov. A centrocampo ci sono Bastoni e Maggiore al centro con Amian sulla destra e Ferrer sulla sinistra. Il tridente d’attacco è formato daGyasi, Verde e Colley.

LAZIO (4-3-3-): Reina; Lazzari, Radu, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, F. Anderson. A disposizione: Strakosha, Patric, S. Radu, Marusic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, L. Alberto, Romero, Muriqi, Caicedo. Indisponibili: L. Felipe. Squalificati: -. Allenatore: Sarri.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, S. Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley. A disposizione: Provedel, Zovko, Vignali, Kovalenko, Sala, Antiste, Mraz. Indisponibili: Leo Sena. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila

Precedenti e Statistiche di Lazio – Spezia:

Gli unici due precedenti giocati in Serie A tra Lazio e Spezia sono quelli dello scorso Campionato ed i biancocelesti si sono imposti sia all’andata che al ritorno con il risultato di 2 a 1.

Nel match di andata giocato a Spezia il 5 dicembre 2020 la Lazio ha vinto 2 a 1 con i gol di Immobile e Milinkovic-Savic.

Nella partita di ritorno all’Olimpico il 3 aprile 2021 la Lazio ha vinto 2 a 1 in extremis con il rigore decisivo segnato al 90° da Felipe Caicedo.

