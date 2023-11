Dove vedere Lazio – Roma in Diretta Tv e Streaming su Dazn, Sky o Now 12-11-2023

Dove vedere Lazio – Roma 12° Giornata di Serie A, Domenica 12 Novembre 2023 alle 18:00. Il Derby tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Alle ore 18:00 all’Olimpico di Roma si giocherà l’attesissimo Derby della Capitale tra Lazio e Roma valido per la 12° Giornata del Campionato di Serie A.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con risultati altalenanti e con una posizione in classifica sotto le aspettative. Sin qui sono 4 le sconfitte dei giallorossi e 5 per i biancocelesti in 11 Giornate. Entrambe hanno ottenuto 5 vittorie, la Roma 2 pareggi e la Lazio 1.

La Roma dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter ha battuto domenica scorsa il Lecce in rimonta in extremis con i gol di Azmoun al 91° e Lukaku al 93°. In Europa League i giallorossi hanno perso a Praga contro lo Slavia 2 a 0 perdendo il primato nel girone.

La Lazio in campionato aveva perso venerdì scorso a Bologna 1 a 0. I biancocelesti si sono rifatti in Champions League battendo il Feyenoord all’Olimpico martedì per 1 a 0.

La Roma è al 7° posto in classifica con 17 punti a -4 dal Napoli che è 4° con 21 punti e -12 dalla Juventus capolista.

La Lazio è subito dietro con 16 punti.

Quello di oggi sarà il quinto derby fra gli allenatori Mourinho e Sarri, con il confronto che al momento vede in netto vantaggio il tecnico biancoceleste che ha vinto 3 volte contro una sola vittoria per lo Special One.

L’anno scorso i biancocelesti hanno vinto entrambi i derby di campionato per 1 a 0. A novembre 2022 ha deciso il gol di Felipe Anderson mentre nel match di ritorno è stato decisivo Zaccagni.

Come vedere Lazio – Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Lazio – Roma

: Data : Sabato 26 Agosto

: Sabato 26 Agosto Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il Derby Lazio – Roma valido per la 12° Giornata di Serie A Domenica 12 Novembre alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Lazio – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Lazio – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lazio – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Lazio – Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio – Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Lazio – Roma:

Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Patric e Romagnoli centrali con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Rovella al centro affiancato da Guendozi e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Pedro.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Bove. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Spinazzola a sinistra. In attacco la coppia formata da Dybala e Lukaku.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendozi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Casale,Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Saná, Isaksen, Castellanos. Indisponibili: Zaccagni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Luis Alberto, Zaccagni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano,mRenato Sanches, Zalewski, Belotti, Azmoun, Pellegrini, El Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massa (Imperia).

Precedenti e Statistiche di Lazio – Roma: