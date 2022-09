Lazio Napoli, dove vedere il match valido per la 5°giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 3 settembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Lazio Napoli a sarà visibile sia in diretta Streaming Dazn che in co-esclusiva su Sky Sport.

L’anticipo serale della quinta giornata di campionato propone il big match tra Lazio e Napoli. Maurizio Sarri affronta il suo passato in una partita davvero delicata per la sua squadra. I biancocelesti, nella scorsa giornata contro la Sampdoria, erano in vantaggio con la rete di Ciro Immobile però, a pochi minuti dal termine, Manolo Gabbiadini riesce a trovare la rete dell’1-1, facendo perdere due punti preziosissimi ai capitolini.

Stesso risultato anche per il Napoli di Luciano Spalletti contro il Lecce. Ad aprire le marcature era stata la rete di Eljif Elmas ma poi Lorenzo Colombo, con un supergol, trova subito il pari dopo aver sbagliato anche il rigore. Il Napoli non va più a segno e riesce solamente a racimolare un pari deludente tra le proprie mura di casa. A Roma, quindi, i partenopei cercheranno il riscatto.

Un big match che arriva alla vigilia dell’esordio in Europa per entrambe le formazioni. I biancocelesti giovedì, in Europa League, ospiteranno il Feyenoord mentre gli azzurri mercoledì riceveranno il Liverpool di Jürgen Klopp per la prima partita della fase a gironi.

Lazio Napoli, dove vedere il match

Partita: Lazio-Napoli

Lazio-Napoli Data: 3 settembre

3 settembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: Dazn, SKY Go

Lazio-Napoli, match della 5°giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet.

Lazio – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Lazio – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre). Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Lazio Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Lazio-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Lazio Napoli, le ultimissime

La Lazio si schiera con un 4-3-3. Ancora Provedel a porta e la difesa con i centrali Romagnoli e Patric mentre sulle fasce Lazzari con Marušić. A centrocampo confermatissimo Milinković-Savić, autore di un assist di tacco straordinario nella sfida di Genova, con Cataldi e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Il Napoli risponde con un 4-2-3-1. Confermatissimo Meret dopo il rigore parato ed in difesa ritorna Rrahmani al fianco di Kim con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In mediana Anguissa e Lobotka e sulla trequarti Lozano, Zieliński e Kvaratskhelia dietro la punta Osimhen.

Lazio Napoli, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marušić ; Milinković-Savić, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zieliński , Kvaratskhelia; Osimhen.

Precedenti e statistiche

Sono 189 i precedenti tra Lazio e Napoli: 62 le vittorie del Napoli e 49 quelle della Lazio mentre 51 i pareggi. L’anno scorso all’Olimpico terminò 2-1 per gli azzurri che andarono in vantaggio con la rete di Insigne. La Lazio trovò il pareggio con Pedro ma, all’ultimo minuto di recupero, il Napoli acciuffò i tre punti con un gol di Fabian Ruiz.