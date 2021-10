Dove vedere Juventus-Sassuolo in Diretta TV e Streaming – Probabili formazioni 27-10-2021

Dove vedere Juventus-Sassuolo, 10° giornata di Serie A, mercoledì 27 ottobre ore 18:30. La partita Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Mercoledì alle ore 18:30 la Juventus ospita all’Allianz Stadium il Sassuolo in questo turno infrasettimanale valevole per la decima giornata di Serie A.

I bianconeri arrivano a questa sfida dopo il pareggio conquistato in extremis contro l’Inter per 1-1 e non possono perdere ulteriore terreno dalla vetta. Con il pareggio ottenuto al Meazza, la Juventus ha infilato il nono risultato utile consecutivo in gare ufficiali con 7 vittorie e 2 pareggi.

Anche il Sassuolo arriva bene a questa difficile sfida. I neroverdi hanno conquistato 3 punti nell’ultimo turno battendo 3-1 in rimonta il Venezia, ritrovando il successo dopo due partite. Il Sassuolo si trova ora al tredicesimo posto in classifica e vuole continuare a risalire la china.

Per le due formazioni è iniziato un nuovo corso quest’anno con gli arrivi di Allegri e Dionisi sulle rispettive panchine, con i due allenatori che si affronteranno per la prima volta. Una sfida dunque inedita e dove le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Guarda Juventus – Sassuolo in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Juventus-Sassuolo in Diretta TV e Streaming Live

Paritta: Juventus-Sassuolo

Juventus-Sassuolo Data: Mercoledì 27 Ottobre

Mercoledì 27 Ottobre Orario: 18:30

18:30 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console

La partita Juventus-Sassuolo, valida per la decima giornata di Serie A,sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Dario Marcolin

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Juventus-Sassuolo in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Juventus-Sassuolo in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Sassuolo

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Sassuolo diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Sassuolo

Molto probabilmente l’unico assente per Allegri sarà Bernardeschi, con quest’ultimo infortunatosi alla spalla contro l’Inter. Solito 4-4-2 per la Juventus con Szczesny in porta, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro dovrebbero comporre la linea difensiva, ma occhio ad una possibile maglia da titolare per De Sciglio al posto del brasiliano. A centrocampo Locatelli e Bentancur dovrebbero agire da interni, con Chiesa e Rabiot, guarito dal COVID-19, sugli esterni. In attacco dovrebbe rivedersi Dybala dal 1′ al fianco di Morata.

Dionisi ha molti dubbi in vista di questa sfida, con Chiriches e Djuricic che hanno accusato problemi fisici e potrebbero essere out, mentre Boga non è al top. Il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Muldur, Ayhan, Ferrari e Rogerio in difesa, Frattesi e Maxime Lopez dovrebbero posizionarsi in mediana, mentre Berardi, Raspadori e Traoré dovrebbero agire sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che dovrebbe essere Scamacca, inseguito anche dalla Juventus quest’estate.

Probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi

Precedenti e statistiche di Juventus-Sassuolo

Sono 16 i precedenti ufficiali tra Juventus e Sassuolo, con i bianconeri che si sono imposti in 12 incontri, mentre ci sono stati 3 pareggi ed una sola affermazione neroverde. L’unica volta che il Sassuolo ha battuto la Juventus è stata nella stagione 2015-2016 quando a decidere la sfida del Mapei Staium fu un calcio di punizione di Sansone.

Anche all’epoca si era sul finire di Ottobre e la Juventus era lontanissima dalla vetta, prima che i bianconeri si scatenassero e riuscissero a trovare una clamorosa rimonta sul Napoli, vincendo poi lo scudetto. A Torino, invece, il Sassuolo non ha mai vinto, con un solo pareggio e ben 7 successi della Juventus.

In casa, i bianconeri sono tornati ad essere coriacei con 3 vittorie ed un pareggio nelle ultime 4, tra cui anche un successo contro i campioni d’Europa del Chelsea. Rispetto ad inizio campionato, la Juventus difende meglio ed ha subito solo 1 gol nelle ultime cinque gare.

Solo un successo esterno, invece, per il Sassuolo che ha collezionato appena 4 punti nelle 4 partite disputate lontano dal Mapei Stadium. I neroverdi hanno vinto solo contro il Verona ad inizio stagione, perdendo poi con Roma ed Atalanta e pareggiando infine con il Genoa.

Migliori Bookmakers AAMS