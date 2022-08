Juventus Roma, dove vedere il match valido per la 3° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 27 agosto alle 18:30 all’Allianz Stadium. Juventus – Roma sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Aria di big match nella terza giornata di campionato. Dopo Lazio-Inter, sarà la volta di Juventus-Roma. I bianconeri devono sicuramente rifarsi dopo la brutta prestazione nel posticipo di lunedì contro la Sampdoria. A Genova è terminata 0-0 con i bianconeri che non hanno mai messo in pericolo una Samp che invece è stata sempre ben ordinata.

La Roma, invece, viene dal successo di misura per 1-0 contro la Cremonese. Chris Smalling ha regalato i tre punti ad una Roma che stava soffrendo contro la formazione di Massimiliano Alvini, salvata più volte dal portiere Ionut Radu. Adesso c’è lo scontro tra due formazioni che dovranno anche fare i conti con diversi titolari infortunati.

Proprio nel match contro i Grigiorossi, Niccolò Zaniolo è uscito dolorante dal campo. Non si tratterebbe nulla di grave per l’attaccante giallorosso ma è vera emergenza per la Roma che dovrà fare a meno anche di Giorgino Wijnaldum. Per la Juve, invece, ancora fuori Paul Pogba ma soprattutto Ángel Di María.

Juventus Roma, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Juventus-Roma

Juventus-Roma Data: 27 agosto

27 agosto Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus Roma, match della 3° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus – Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Roma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus Roma è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Roma, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Roma, le ultimissime

Allegri spera di recuperare Szczesny ma nel 4-3-3 in porta ci dovrebbe essere Perin. Davanti la solita difesa a quattro formata da Danilo, Bonucci, Bremer ed Alex Sandro. Il tecnico bianconero deve ridisegnare il centrocampo e punta su McKennie, Locatelli con Rabiot. In attacco Cuadrado al fianco di Vlahović e Kostić.

Mourinho risponde con un 3-4-2-1. Rui Patricio tra i pali e la difesa con Mancini, Smalling ed Ibañez. Nella mediana i centrali Matić e Cristante mentre sulle corsie laterali Karsdorp con Spinazzola. Sulla trequarti Dybala affronta il suo passato e affiancherà Pellegrini alle spalle della punta Abraham.

Juventus Roma, probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahović , Kostić.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez ; Karsdorp, Matić , Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Precedenti e statistiche

La Juventus e la Roma si sono affrontate 196 volte. Le vittorie sono 85 a favore della Juve mentre 41 per la Roma. 50, invece, i pareggi. Lo scorso anno a vincere furono proprio i bianconeri per 1-0 con una rete di Moise Kean.