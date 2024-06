Dove vedere Italia – Svizzera in Diretta Tv e Streaming Ottavi Finale Euro 2024

Dove vedere Italia – Svizzera, Ottavi di Finale Euro 2024, Sabato 29 Giugno alle 18:00. Ad aprire la fase ad eliminazione diretta degli Europei in Germania è il match tra l’Italia di Spalletti e la Svizzera di Yakin che sarà trasmesso in Diretta TV su Rai1 e Sky Sport ed in Diretta Streaming su Sky Go e RaiPlay.

Sabato 29 giugno alle ore 18:00 all’Olimpiastadion di Berlino va di scena il primo Ottavo di Finale di Euro 2024.

Gli Azzurri di Spalletti, Campioni d’Europa in carica, hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi dopo essere arrivati 2° in classifica nel Gruppo B dietro la Spagna vincitrice del Girone a punteggio pieno.

L’Italia ha ottenuto la qualificazione grazie al gol segnato da Zaccagni al 98° che è valso il pareggio contro la Croazia ed ha permesso agli azzurri di ottenere il secondo posto nel Girone con 4 punti. Diversamente con 3 punti gli azzurri non sarebbero rientrati nelle 4 migliori terze per differenza reti. A passare il turno nel Gruppo B sono state la Spagna come prima classificata e l’Italia come seconda mentre sono state eliminate Croazia e Albania.

La Svizzera invece è arrivata seconda nel Gruppo A dietro la Germania ma ha sfiorato il colpaccio. Gli elvetici infatti sono stati in vantaggio contro i tedeschi all’ultima giornata fino al 92° quando sono stati raggiunti sul pareggio. Nel caso di vittoria la Svizzera sarebbe arrivata prima nel girone A e l’Italia avrebbe trovato proprio i padroni di casa della Germania.

Per gli azzurri è arrivato il momento della rivincita contro la Svizzera che nel 2021 ci aveva mandato ai play off per il mondiale in Qatar persi poi contro la Macedonia.

Nella fase a gironi di qualificazione per il mondiale in Qatar gli azzurri avevano pareggiato sia in Svizzera a Zurigo che all’Olimpico di Roma ma in entrambi i casi Jorginho aveva sbagliato un calcio di rigore davanti a Sommer. Una vittoria avrebbe permesso agli azzurri di passare come primi del girone e qualificarsi al Mondiale in Qatar.

Se l’Italia passa il turno contro la Svizzera affronterà ai quarti di Finale la vincente tra Inghilterra e Slovacchia.

Come vedere Italia – Svizzera in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Italia – Svizzera

: Data : Sabato 29 Giugno 2024

: Sabato 29 Giugno 2024 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

: Streaming: Sky Go, Now Tv e Rai Play

Sarà possibile vedere il match Italia – Svizzera valido per gli Ottavi di Finale di Euro 2024 Sabato 29 giugno alle 18:00 sul digitale terrestre su Rai 1 e su Sky Sport 1 Hd.

La telecronaca su Rai 1 sarà affidata alla coppia Alberto Rimedio – Antonio Di Gennaro mentre su Sky Sport ci sarà il duo Fabio Caressa – Beppe Bergomi

Inoltre è possibile vedere Italia – Svizzera in Diretta Streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Probabili Formazioni di Italia – Svizzera:

Spalletti dovrebbe schiarare l’Italia con il solito 3-4-2-1 con Donnarumma in porta e davanti a lui linea difensiva a 3 formata da Darmian, Mancini e Bastoni. I due di cendtrocampo sono Jorginho e Barella con Di Lorenzo a destra e Cambiaso a sinistra. In attacco Scamacca punta centrale supportato da Chiesa e Frattesi.

Yakin schiera la sua Svizzera con il 3-4-3 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Schär, Akanji e Rodriguez. A centrocampo ci sono Xhaka e Freuler al centro con Ndoye a destra e Rieder a sinistra. Il tridente d’attacco è formato da Vargas, Embolo e Aebischer.

ITALIA (3-4-2-1) – Donnarumma: Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cambiaso; Chiesa, Frattesi; Scamacca. CT: Spalletti.

SVIZZERA (3-4-3) – Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Vargas. CT: Yakin.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

Assistenti di linea Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik

Precedenti e Statistiche di Italia – Svizzera:

Sono tantissimi i precedenti tra Italia e Svizzera che si sono affrontate 61 volte nella loro storia.

Il bilancio è nettamente a favore degli azzurri che hanno ottenuto 29 vittorie contro le 7 degli elvetici mentre 24 sono stati i pareggi.

Gli ultimi due precedenti sono stati i match validi per i gironi di qualificazione ai mondiali in Qatar e sono terminati in pareggio: 0 a 0 a Zurigo e 1 a 1 all’Olimpico con l’Italia che ha fallito un rigore con Jorginho in entrambe le partite.

Ad Euro 2020 il 16 giugno 2021 Italia e Svizzera erano nel girone A e gli azzurri hanno vinto 3 a 0 con doppietta di Locatelli e gol di Immobile.

Nei match di qualificazione a Euro 2000 l’Italia ha vinto 2 a 0 in casa e pareggiato 0 a 0 in Svizzera.

L’ultima vittoria degli elvetici è stato nel maggio 1993 per 1 a 0 in un match di qualificazione ai Mondiali Usa 1994.

