Dove vedere Italia-Lettonia Under 21 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 22/03/2024

La partita Italia-Lettonia Under 21 si giocherà “Dino Manuzzi” di Cesena, venerdì 22 marzo, alle ore 18.15. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Gli azzurrini di Carmine Nunziata proseguono il proprio percorso verso le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Il gruppo italiano è attualmente al comando ed imbattuto nel Gruppo A con 11 punti totalizzati in 5 gare disputate. Ad impreziosire ancora di più il girone degli azzurrini è il rapporto tra gol fatti e gol subiti che per il momento resta fermo al corrispettivo di 11-2, un dato che conferma la solidità difensiva espressa dagli uomini di Nunziata fin qui. Il prossimo obiettivo dell’Under 21 sarà quello di confermante l’eccellente stato di forma anche nella gara del 22 marzo contro la Lettonia, se così fosse, infatti, il comparto azzurro otterrebbe ulteriori 3 punti che potrebbero rilevarsi utilissimi ad avvicinare questi ultimi ad un pass per i prossimi Europei.

Dall’altra parte ad opporre resistenza ai progetti degli azzurri ci sarà la Lettonia del Commissario Tecnico, Basovs, la quale è attualmente la quarta forza del Gruppo A dietro a Italia, Irlanda e Norvegia con 7 punti totalizzati sin qui. Proprio contro Irlanda e Norvegia sono arrivate le ultime due sconfitte incassate dai lettoni nel proprio girone, mentre l’ultima vittoria risale allo scorso 17 ottobre 2023 contro la Turichia per 2-1. Per la Lettonia l’unico obiettivo sarà quello di vender cara la pelle nel prossimo match di qualificazione contro gli azzurri, nel tentativo di non vedere aumentare il divario di punti che distaccherebbero ancora di più gli uomini di Basovs da una potenziale qualificazione.

Dove vedere Italia-Lettonia Under 21 in diretta Tv e Streaming

Partita : Italia-Lettonia Under 21

: Italia-Lettonia Under 21 Data: 22 marzo

22 marzo Orario: 18.15

18.15 Diretta Tv : Rai 2

: Rai 2 Streaming: Rai Play

Il match Italia-Lettonia Under 21 valido per le qualificazioni europee, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 2. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “Dino Manuzzi” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia-Lettonia Under 21 le ultimissime:

Nunziata lancerà i suoi nell’ormai consuetudinario 4-3-1-2 con in difesa Coppola e Calafiori al centro e Ruggeri e Zanotti agenti da terzini. Batteria di centrocampisti composta da Ndour, Casadei e Fabbian, mentre l’unico sostegno sulla trequarti per le punte sarà quello di Tommaso Balzanzi incaricato di inventare al meglio giocate per Gnonto e Colombo.

Italia-Lettonia Under 21 le probabili formazioni:

ITALIA U 21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Ndour, Casadei, Fabbian; Baldanzi; Colombo, Gnonto. All. Nunziata.

LETTONIA U 21 (4-4-2): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Anmanis, Melniks, Melkis; Lizunovs, Vapne. All. Basovs

