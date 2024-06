La partita tra Italia-Bosnia si giocherà al “Carlo Castellani” di Empoli, domenica 9 giugno, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dove vedere Italia-Bosnia in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 09-06-2024.

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare la Bosnia nell’ultima amichevole pre Euro 2024, dopo il poco emozionante 0-0 ricavato contro la Turchia di Montella. Lo stesso Ct azzurro era apparso molto insoddisfatto della prestazione azzurra contro i turchi, evidenziando il fatto che occorrerà ancora tempo, prima che si possano vedere i meccanismi dettati dallo stesso allenatore. Tempo che però l’Italia non avrà visto che la prossima partita contro la Bosnia sarà l’ultima occasione per l’organico azzurro per esprimersi al meglio prima della nuova edizione degli Europei.

Non arriverà sicuramente in condizioni migliori alla prossima amichevole di domenica sera la Bosnia del tecnico Milosevic, la quale nel corso di questo 2023 è scesa in campo solamente due volte, nella gara dello scorso marzo valida per la qualificazione europea contro l’Ucraina e nella recente amichevole del 3 giungo contro l’Inghilterra, entrambe le gare perse dai bosniaci. Dopo la gara contro l’Italia, i gialloblù scenderanno nuovamente in campo il prossimo settembre nelle gare valevoli per la nuova edizione della Nations League, data la mancata qualificazione per i prossimi Europei.

Dove vedere Italia-Bosnia in diretta Tv e Streaming

Il match Italia-Bosnia valida per la seconda amichevole di giugno degli azzurri, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Carlo Castellani” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.ù

Italia-Bosnia le ultimissime:

Spalletti rivoluzionerà gran parte dell’assetto tattico, rispetto a quello sceso in campo nella gara contro la Turchia, a cominciare dalla porta dove al posto di Vicario tornerà titolare Donnarumma. Difesa totalmente rivisitata con Gatti, Buongiorno e Calafiori che prenderanno il posto dei rispettivi Darmian, Mancini e Bastoni. A centrocampo sarà confermato solo Jorginho con Frattesi compagno di reparto e Barella partente dalla panchina, mentre sugli esterni Bellanova scalpita a desta con El Sharaawy a sinistra. Davanti la trequarti sarà affidata a Folorunsho, che agirà alle spalle della vecchia coppia d’attacco del Sassuolo Raspadori-Scamacca.

Italia-Bosnia le probabili formazioni:

Italia (3-4-1-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho; Scamacca, Raspadori. Ct. Spalletti



Bosnia (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Savo Miloševìc

