Dove vedere Italia-Belgio in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 09-10-2024.

La partita Italia-Belgio si giocherà al “Stadio Olimpico” di Roma, giovedì 9 ottobre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

L’Italia torna nuovamente a cimentarsi nel percorso di Nations League dopo le due grandi prestazioni condite da due vittorie contro la tanto temuta Francia e contro Israele. Il gruppo azzurro di Luciano Spalletti scenderà in campo contro il Belgio, squadra altrettanto ostica attualmente al terzo posto nel gruppo. Servirà sicuramente approcciare lo scontro con la stessa mentalità intravista nei primi due match, per far sì che gli azzurri riescano nell’intento di superare anche la corazzata belga del tecnico italiano, Domenico Tedesto, nel tentativo di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Nei belgi, Tedesco dovrà fare a meno ancora una volta di Romelu Lukaku, il quale ha rifiutato nuovamente la convocazione in nazionale nel tentativo di approfittare della parentesi sosta per raggiungere una nuova condizione fisica con lo staff del Napoli. Il gruppo belga ha fin qui avuto successo soltanto contro Israele, mentre non è riuscita ad imporsi nella gara contro i vicini francesi contro i quali è arrivata una sconfitta per 2-0. L’obiettivo, dunque, sarà quello di offrire sul campo una prestazione convincente, volta a mettere in seria difficoltà la retroguardia italiana e ad ambire a nuovi tre punti che peserebbero in positivo sulla classifica di questi ultimi.

Dove vedere Italia-Belgio in diretta Tv e Streaming

Il match Italia-Belgio valido per il terzo turno del Gruppo 2 di Nations League, verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma al “Stadio Olimpico” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

Italia-Belgio le ultimissime:

Tra le fila azzurre, Spalletti si affiderà molto probabilmente agli undici che hanno sconfitto la Francia. In difesa Di Lorenzo sarà impiegato nuovamente nell’oramai nuovo ruolo di braccetto di destra della catena a 3, con Calafiori centrale e Bastoni dalla parte opposta. A centrocampo Frattesi e Tonali saranno le mezzeali, mentre la mediana sarà affidata a Ricci. Sugli esterni imprescindibili Dimarco a sinistra e Cambiaso a destra. L’attacco, invece, sarà guidato da Pellegrini alle spalle dell’unica punta Retegui.

Tedesco, invece, si affiderà al classico 4-2-3-1 con Castagne e Theate agenti terzini e con Debast e Faes colonne centrali. A centrocampo Tielemans e Onana saranno impegnati a far da diga davanti alla difesa. Sulla trequarti, invece, Lukebakio e Doku saranno le frecce laterali, mentre De Katelaere si posizionerà centralmente. Davanti unica punta Openda.

Italia-Belgio le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. Ct. Tedesco.

