Dove vedere Irlanda-Italia Under 21 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 21/11/2023

La partita Irlanda-Italia Under 21 si giocherà allo stadio “Turners Cross” di Cork, martedì 21 novembre, alle ore 18:30. Il match sarà visibile in chiaro su Rai Due, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

L’Irlanda Under 21, capitanata dal tecnico Crawford, è reduce da un brutto KO in trasferta rimediato contro la Norvegia per 3-2, una sconfitta che è costata almeno momentaneamente agli irlandesi la testa del Gruppo A proprio a vantaggio dei prossimi avversari dell’Italia. Il gruppo irlandese cercherà di far valere al meglio il vantaggio del fattore capo per uscire dal confronto al vertice con il bottino pieno e ritornare davanti agli azzurri per continuare a sperare in un pass di qualificazione ai prossimi Europei, se così non fosse e gli uomini di Crawford dovessero uscire sconfitti, rischierebbero di compromettere seriamente la loro presenza alla prossima competizione.

Dall’altra parte la nazionale azzurrina, guidata da Carmine Nunziata, continua a viaggiare spedita verso la qualificazione ai prossimi Europei di categoria in programma nel 2025. L’Italia, infatti, è attualmente al vertice del Gruppo A con 10 punti totalizzati in 4 match disputati, dopo la roboante vittoria ottenuta qualche giorno fa a Seravalle contro il San Marino per 0-7. Il comparto azzurro ha inoltre dimostrato grande solidità difensiva dall’avvio del girone di qualificazione dove infatti, sono ancora 0 le reti subite dagli questi ultimi dopo le prime quattro gare contro Lettonia, Norvergia, Turchia e San Marino. Un punto di forza sul quale Nunziata vorrà sicuramente far leva anche nella gara contro l’Irlanda (attualmente seconda in classifica) per aumentare il distacco ed avviarsi al pass per i prossimi Europei.

Dove vedere Irlanda-Italia Under 21 in diretta Tv e Streaming

Partita : Irlanda-Italia Under 21

: Irlanda-Italia Under 21 Data: 21 novembre

21 novembre Orario: 18:30

18:30 Diretta Tv : Rai 2

: Rai 2 Streaming: Rai Play

La partita verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai con il canale di riferimento che sarà Rai 2. Lo streaming del match, invece, sarà accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “Turners Cross” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Irlanda-Italia Under 21 le ultimissime:

Negli irlandesi Crawford confermerà il solito 4-2-3-1 visto nelle prime quattro gare del Gruppo A, dove gli uomini più pericolosi e imprevedibili saranno indubbiamente il giovane attaccante 20enne del QPR, Armstrong e l’altro 2003 Aidomo Emakhu, centrocampista del grande potenziale tecnico.

Dall’altra parte Nunziata si affiderà ad un 4-2-3-1 che dagli ultimi incontri sembra aver trovato una dimensione sempre più solida, soprattutto in termini difensivi. A comporre le difesa ci saranno il giovane terzino del Pisa alle prime comparse il maglia azzurrina Tommaso Barbieri, mentre sulla fascia opposta agirà Calafiori con Pirola e Ghirardi centrali. Centrocampo composto da Ndour, Casadei e Volpato. Davanti Gnonto ed Esposito principali incaricati per guidare l’attacco azzurro.

Irlanda-Italia Under 21 le probabili formazioni:

IRLANDA UNDER 21 (4-2-3-1): Keeley; Curtis, O’Riordan, Lawal, Garcia MacNulty; Healy, Philips; Springett, Gilsenan, Okoflex; Armstrong. All: Jim Crawford.

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Barbieri, Ghilardi, Pirola, Calafiori; Ndour, Prati, Casadei; Volpato; Gnonto, Esposito. All: Carmine Nunziata.