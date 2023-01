Dove vedere Inter-Verona in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 14-01-2023

Dove vedere Inter-Verona, match valevole per la 18°giornata di campionato.

La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano, sabato 14 gennaio, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la gara sintonizzandosi al canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter, dopo lo stop per 2-2 in campionato contro il Monza, arrivato nei minuti finali con l’autorete rocambolesca di Dumfries, è apparsa ampiamente appannata anche nella gara infrasettimanale di Coppa Italia contro il Parma, dove è riuscita a strappare il pass per i quarti di finale soltanto nei tempi supplementari, facendo una gran fatica. La squadra di Simone Inzaghi ha affrontato gli emililani senza Calhanoglu e Barella, assenze che si sono fatte sentire soprattutto in fase di costruzione, dove le seconde linee come Gagliardini e Asllani stentano a dare garanzie. Il campionato neroazzurro risulta essere sempre più altalenante in termini di risultati. Il successo di inizio anno contro il Napoli sembrava aver inaugurato un nuovo slancio in casa neroazzurra, ma lo stop di Monza ha riportato l’Inter con i piedi per terra, tornando a meno 10 punti dal Napoli capolista. Un’altra questione drammatica in casa neroazzurra sembra essere l’estrema carenza di punte a disposizione dell’allenatore, di fatto al di fuori di Lautaro e Dzeko che continuano a trainare l’Inter, Inzaghi sembra non poter contare più di tanto su Lukaku e Correa, due investimenti più che consistenti in casa neroazzurra. Il primo ha fatto soltanto un’apparizione di 90 minuti in campionato, il secondo è costato alle casse neroazzurre ben 31 milioni di euro, senza mai essere stato veramente incisivo con la maglia interista. L’Inter contro il Verona a San Siro non può sbagliare, l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti per cercare di macinare punti sulla Juve o sul Napoli, impegnate nello scontro diretto venedì sera.

Dall’altra parte c’è l’Hellas Verona, che nella scorsa giornata di campionato ha trovato la vittoria per 2-0 nello scontro salvezza contro la Cremonese. Il Verona arriva a San Siro con un disperato bisogno di fare punti, anche perchè la situazione in classifica recita che i veronesi attualmente si trovano a ben 6 lunghezze dalla zona salvezza. La gara contro la Cremonese ha messo in risalto una grande prestazione degli uomini di Zaffaroni che sembrano aver ritrovato il giusto entusiasmo per iniziare la propria rincorsa per la salvezza. L’uomo più pericoloso dei veronesi è senza dubbio Marko Lazovic che arriva a San Siro sulle ali dell’entusiasmo dopo la doppietta messa a segno contro la Cremonese. L’Hellas cercherà di chiudere quanti più spazi ai neroazzurri per tentare poi di incidere con le giuste ripartenze.

Dove vedere Inter-Verona in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Verona

Inter-Verona Data: 14 gennaio

14 gennaio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn, Tim Vision

Inter-Verona sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.

La partita Inter-Verona potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Verona le ultimissime:

Nell’Inter sono recuperati Calhanoglu e Barella, anche se, in vista del match di Supercoppa Italiana in programma mercoledì contro il Milan, Inzaghi potrebbe decidere di non rischiarli entrambi, nel caso pronto alla riconferma Asllani al fianco di Mkhitaryan. Sugli esterni Di Marco sembra essere l’unica certezza concreta sulla sinistra, mentre sulla destra Dumfries è in netto calo e gli potrebbe essere preferito ancora una volta Darmian. In attacco confermatissimo Dzeko al fianco di Martinez. Da valutare la presenza di Lukaku che nei giorni scorsi ha rimediato un’infiammazione al ginocchio ed è in dubbio per la gara di sabato.

Nel Verona restano ai box Lasagna e l’ex Faraoni. Sulle fasce confermati Depaoli e Doig, mentre Lazovic verrà spostato nella posizione di trequartista insieme a Kallon. Per il ruolo di punta potrebbe essere preferito ancora una volta Djuric.

Inter-Verona Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan , Barella, Asllani, Di Marco, Martinez, Dzeko. All: Simone Inzaghi.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Ceccherini, Dawidowicz, Hein, Depaoli, Ilic, Tameze, Doig, Lazovic, Kallon, Djuric. All. Marco Zaffaroni