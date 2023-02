Dove vedere Inter-Udinese in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-02-2023

Dove vedere Inter-Udinese, match valevole per la 23° giornata di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 18 febbraio, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

L’Inter è reduce dall’ennesimo passo falso in campionato contro la Sampdoria al “Ferraris” dove i neroazzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0, nonostante le innumerevoli occasioni create. Anche tra i tifosi iniziate le prime contestazioni per il proprio allenatore Simone Inzaghi, che è stato accusato dalla Curva Nord di non riuscire a motivare in maniera efficace i giocatori quando l’Inter è impegnata in gare contro le “piccole”, di fatto sono solo 2 i punti conquistati nelle partite contro Sampdoria, Monza e Empoli, troppo poco per una società come l’Inter che lotta per lo scudetto e che deve incutere timore agli avversari, queste le parole che arrivano dalla tifoseria interista. Sabato 18 febbraio l’Inter ospiterà l’Udinese al San Siro e con i friulani Inzaghi non può assolutamente sbagliare, anche per arrivare al meglio dal punto di vista mentale alla gara di Champions League in programma mercoledì contro il Porto.

Dall’altra parte c’è l’Udinese di Andrea Sottil, che quest’anno sta facendo una stagione molto positiva. I friulani non stanno attraversando un buon periodo, infatti, nelle ultime quattro gare è arrivato soltanto un successo contro la Sampdoria, poi due pareggi con Verona e Sassuolo e la sconfitta di Torino. L’Udinese è a sole 9 lunghezze dal 6° posto, con tante partite ancora a disposizione per poter sperare in un piazzamento in Europa League. All’andata i friulani hanno già battuto la formazione nerazzurra per 3-1, adesso Sottil spera di poter ripetere la propria prestazione per strappare punti preziosi in ottica Europa.

Dove vedere Inter-Udinese in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Udinese

Inter-Udinese Data: 18 febbraio

18 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn, Sky

Dazn, Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Sky

Inter-Udinese sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.



La partita Inter-Udinese potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Udinese le ultimissime:

Nei nerazzurri saranno da valutare le condizioni di Gosens, uscito malconcio nei minuti finali del primo tempo di Genova. Sulla sinistra, dunque, molto probabilmente tornerà dal primo minuto Di Marco. Sulla fascia opposta confermato Darmian al posto di Dumfries che ormai è finito sul fondo delle gerarchie di Inzaghi data la settima panchina consecutiva per l’olandese. A centrocampo da valutare la situazione Barella, che nel match contro la Sampdoria è stato l’artefice della lite contro Lukaku, che è stato rimproverato dal centrocampista italiano per un mancato stop, scatenando la reazione del belga. Alla società neroazzurra non è assolutamente piaciuto il siparietto tra i due in mezzo al campo che potrebbero accomodarsi in panchina per il match contro l’Udinese. Il centrocampo interista, dunque, potrebbe essere formato da Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, come accennato, spazio ancora una volta ad Edin Dzeko, al fianco di Lautaro Martinez.

Nell’Udinese restano ai box Masina, Deulofeu e Nestorovski. Mentre per quanto riguarda gli undici titolari, Mister Sottil dovrebbe riconfermare la formazione scesa in campo domenica scorsa contro il Sassuolo.

Inter-Udinese Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2) Onana, Acerbi, Skriniar, Bastoni, Di Marco, Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Brozovic, Dzeko, Martinez. All. Simone Inzaghi

Udinese (3-5-2) Silvestri, Bijol, Becao, Perez, Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Pereyra, Beto. All. Andrea Sottil.