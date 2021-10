Dove vedere Inter-Udinese in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 31-10-2021

Dove vedere Inter-Udinese, 11° giornata di Serie A, Domenica 31 ottobre alle ore 12:30. La partita Inter-Udinese sarà trasmessa diretta TV e streaming su DAZN e sarà disponibile anche per sui canali Sky.

Dopo aver ritrovato i 3 punti in trasferta contro l’Empoli nel turno infrasettimanale, l’Inter di Simone Inzaghi ospita a San Siro l’Udinese nel lunch match di domenica alle 12:30 per l’11° giornata.

Obiettivo dei nerazzurri è continuare la corsa e cercare di recuperare terreno dal duo di testa Napoli e Milan che sono a quota 28 punti.

I nerazzurri nelle prime 10 giornate di campionato hanno raccolto 21 punti frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. La sconfitta è maturata sabato 16 ottobre all’Olimpico contro la Lazio mentre domenica scorsa l’Inter ha pareggiato a San Siro 1 a 1 contro la Juventus tra le polemiche per il rigore dubbio concesso ai bianconeri che ha deciso il pareggio.

L’Udinese viene dal pari casalingo contro il Verona e ha 11 punti in classifica.

I friulani non perdono da 4 turni dove hanno ottenuto 4 pareggi consecutivi ma non vincono in campionato da 7 giornate, dall’1-0 allo Spezia alla 3° giornata.

La partita Inter Udinese sarà trasmessa in diretta TV e streaming sia su DAZN che su Sky.

Dove vedere Inter-Udinese in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter Udinese

Inter Udinese Data: 31 ottobre 2021

31 ottobre 2021 Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Dazn Channel (canale 409 del digitale terreste), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre) Sky Sport 4K (numero 213 stellite)

Streaming: Dazn, Sky Go, Now Tv

La partita Inter-Udinese, valida perl’11° giornata di campionato è in programma domenica 31 ottobre alle 12:30 al Meazza.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now TV ed in diretta tv su Sky Sport Calcio.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare Inter-Udinese in Radiocronaca

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese

Inzaghi potrebbe optare a qualche cambio rispetto alla vittoria ottenuta ad Empoli, anche pensando alla gara di Champions di mercoledì contro lo Sheriff. Il tecnico nerazzurro avrà tutti a disposizione e può giocare con le scelte. In difesa Handanovic, Bastoni, Skriniar e Ranocchia, che darà riposo a de Vrij. Sulla fasce tornano Dumfries e Perisic, con Vidal, Brozovic e Calhanoglu. In attacco torna Dzeko titolare, chance per Correa al posto di Lautaro. Panchina per Sensi, Sanchez e Barella che va verso un turno di riposo.

A Gotti mancherà il solo Pussetto, ma le problematiche davanti sono tante. Deulofeu è recuperato ma per la panchina, Success non ha i 90 minuti e Nestorovski viene da un infortunio. Probabile che il riferimento centrale sarà Beto, con Pereyra a supporto. A centrocampo Makengo, Walace e Arslan. Udogie e Molina sulla fasce. In difesa Samir, Nuytinck e Becao. In porta Silvestri.

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Ranocchia, Skriniar, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Correa. All.: Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Samir, Nuytinck, Becao, Udogie, Makengo, Walace, Arslan, Molina, Pereyra, Beto. All.: Gotti

Precedenti e statistiche di Inter-Udinese

Primo confronto stagionale tra Inter e Udinese. Nella scorsa stagione alla Dacia Arena finì 0-0 nell’ultima giornata del girone d’andata. All’ultima di campionato 5-1 dell’Inter a San Siro. A segno Young, Eriksen, Lautaro, Perisic e Lukaku. Di Pereyra il gol friulano. L’ultima vittoria a San Siro dell’Udinese risale alla stagione 2017/2018, quando i friulani si imposero 3-1 sull’Inter allora allenata da Spalletti. Da lì poi 3 vittorie casalinge nerazzurre.

