Dove vedere Inter-Bologna in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 18-09-2021

Dove vedere Inter – Bologna, 3° giornata di Serie A, sabato 18 settembre alle ore 18. La partita Inter – Bologna sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid, l’Inter torna in campionato. Nerazzurri che ospitano a San Siro il Bologna di Mihajlovic, in uno degli anticipi del sabato della 4° giornata di Serie A. Inter che è a 7 punti e deve rispondere al pari ottenuto contro la Sampdoria nell’ultimo turno. Sorpendentemente stessi punti anche del Bologna, che viene da due vittorie (Salernitana e Verona) e dal pari con l’Atalanta.

Inter – Bologna – 4° giornata di Serie A 2021/2022

Dopo le due buone vittorie contro Genoa ed Hellas Verona, l’Inter si è fermata sul 2-2 contro la Sampdoria. Nerazzurri che nell’ultima uscita in campionato sono stati abbastanza convincenti nell’idea di gioco e nella solidità tattica, ma hanno pagato soprattutto un ritmo troppo basso e la mancanza di cinismo davanti. Difetti che dovranno essere limati per ottenere il bottino pieno contro un’altra squadra insidiosa come il Bologna.

Ottimo inizio di campionato per il Bologna, che è a 7 punti come si suoi prossimi avversari. La stagione dei rossolbu non era partita bene, con l’eliminazione in Coppa Italia contro la Ternana, ma poi vittoria 3-2 sulla Salernitana, pari 0-0 con l’Atalanta e vittoria di misura per 1-0 contro il Verona in campionato. La squadra di Mihajlovic andrà a Milano convinta dei propri mezzi.

Dove vedere Inter – Bologna in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Inter – Bologna

Data: Sabato 18 settembre

Orario: 18:00

Canali TV: DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre

Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

La partita Inter – Bologna, valida per la 14 giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv e streaming su DAZN, che da quest’anno si è aggiudicato i diritti del campionato per i prossimi tre anni.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter – Bologna

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Inter – Bologna

Possibile turn over per Inzaghi, che dovrebbe far riposare alcuni degli 11 impegnati nella sfida contro il Real Madrid. Conferme del blocco titolare in difesa, così come il trio di centrocampo. Possiibile cambio sulle fasce dove Dumfries è favorito su Darmian. Perisic in vantaggio su Dimarco. In attacco dovrebbe riposare Dzeko, coppia Lautaro e Correa. Indisponibile Sensi.

Mihajlovic dovrebbe optare per il suo blocco titolare con Skorupski in porta, conferme in mediana per Svanberg e Dominguez,. Orsolini, Soriano e Barrow a supporto di Arnautovic.

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries, Correa, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey, Dominguez, Svanberg, Orsolini, Soriano, Barrow, Arnautovic. All.: Mihajlovic

Precedenti e statistiche di Inter – Bologna

Primo confronto stagionale tra Inter e Bologna. Nello scorso campionato, l’Inter vinse sia all’andata che al ritorno. A San Siro finì 3-1 con i gol di Lukaku e la doppietta di Hakimi. Di Vignato il gol rossoblu. Al Dall’Aa fu decisivo Lukaku. L’ultima vittoria del Bologna a Milano è però recente. Stagione 2019/2020, 1-2 per i felsineri firmato da Barrow e Juwara, a rimontare l’iniziale vantaggio di Lukaku.

