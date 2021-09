Dove vedere Inter-Atalanta in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 25-09-2021

Dove vedere Inter-Atalanta, 6° giornata di Serie A, sabato 25 settembre alle ore 18:00. La partita Inter-Atalanta sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Dopo la convincente vittoria in rimonta per 3-1 contro la Fiorentina, l’Inter affronta il primo big match stagionale in campionato. A San Siro arriva l’Atalanta, nel secondo anticipo della 6° giornata di campionato. Campioni d’Italia a quota 13 punti. Atalanta a 10 punti dopo la vittoria di misura contro il Sassuolo per 2-1.

Prima di pensare alla già fondamentale partita di Champions conto lo Shakhtar Donetsk di martedì, l’Inter è attesa a un altrettanto sfida importante in campionato, contro l’Atalanta. Gli uomini di Inzaghi arrivano dal 3-1 in rimonta contro la Fiorentina e vogliono proseguire il percorso positivo. Gioco e carattere hanno contraddistinto la vittoria al Franchi, elementi che l’Inter dovrà ripetere per aver la meglio su un avversario ostico come gli orobici.

Atalanta che si è rimessa in carreggiata in campionato con le ultime due vittorie consescutive con Salernitana e Sassuolo, dopo che la squadra di Gasperini aveva iniziato bene con la vittoria con il Torino ma poi era stata fermata sul pari dal Bologna e sconfitta dalla Fiorentina. Atalanta che ormai una realtà forte del nostro campionato e che può contare su un impianto tecnico e tattico rodato negli anni.

Dove vedere Inter – Atalanta in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Inter – Atalanta

Data: Sabato 25 settembre

Orario: 18:00

Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

La partita Inter-Atalanta, valida per la 6° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva e in diretta tv e streaming su DAZN, che da quest’anno si è aggiudicato i diritti del campionato per i prossimi tre anni.

La telecronaca di DAZN sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita tramite i propri schermi attraverso l’utilizzo di Smart TV e via streaming attraverso PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito web della piattaforma DAZN.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Inter-Atalanta

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Inter-Atalanta

Inzaghi deve fare a meno ancora di Vidal che non ha recuperato dall’affaticamento e di Sensi, oltre all’indisponibilità di Cristian Eriksen. Correa dovrebbe essere convocato, dopo la botta rimediata contro il Cagliari. Difficile che il tecnico nerazzurro faccia turnover. Handanovic tra i pali, difesa con Bastoni. de Vrij e Skriniar. Centrocampo confermato con Calhanoglu, Brozovic e Barella. Perisic favorito a sinistra, ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries. In attacco ancora la coppia Dzeko e Lautaro Martinez.

Cambi invece per l’Atalanta che dopo il breve turnover visto contro il Sassuolo dovrebbe tornare alla formazione tipo. 3-4-2-1 con Musso tra i pali, Toloi, Djimsiti e Palomino in difesa. A centrocampo Freuler e de Roon con Maehle e Gosens sulle fasce. Davanti unica punta Zapata, con Malinvoskyi e Pessina a supporto. In panchina Ilicic e Pasalic. Ancora indisponibile Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Perisic, Calhanoglu. Brozovic, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Dzeko

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens, Freuler, de Roon, Maehle, Pessina, Malinovski, Zapata

Precedenti e statistiche di Inter-Atalanta

Prima sfida stagionale tra Inter e Atalanta. Nelle due partite dello scorso campionato ci furono 1 pari e una vittoria interista. 1-1 a Bergamo, con il vantaggio di Lautaro Martinez annullato da Miranchuk. A San Siro 1-0 Inter con il gol vittoria firmato da Skriniar.

Migliori Bookmakers AAMS