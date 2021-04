Dove vedere Hellas Verona-Spezia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 1-5-2021

Dove vedere Hellas Verona-Spezia, match valevole per la 34° Giornata di Serie A, sabato primo maggio 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky Sport Serie A e Sky Go.

Hellas Verona-Spezia è un match valevole per la 34^ giornata di Serie A, che mette in palio importanti punti salvezza. La squadra di Vincenzo Italiano è infatti quindicesima con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata per primo dal Benevento. Nonostante il difficile momento di classifica, comunque, si affrontano formazioni che nel corso di questa stagione hanno regalato spettacolo, esprimendo un calcio piacevole. Motivo per cui la gara si preannuncia molto interessante e ci si aspetta un gran divertimento.

Ultime sulle formazioni di Hellas Verona-Spezia

Il Verona si presenta alla sfida con le assenze importanti di Veloso, Lovato (infortunati) e Ceccherini (squalificato). Alle assenze dei “potenziali” titolari, si sommano quelle di Benassi e Ronaldo Viera, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Juric dovrebbe comunque optare per il 3-4-2-1: Silvestri in porta; Dawidowicz, Gunter e Dimarco dietro; sulle fasce Faraoni e Lazovic, con Tameze e Ilic mezzali; in attacco Kalinic davanti a Barak e Zaccagni.

Spezia che deve rinunciare a Marchizza e Mattiello, con Juan Ramos bloccato dal Coronavirus. Il 4-3-3 di marca Italiano prevede Provedel in porta; Ferrer, Ismajli, Erlic e Bastoni in difesa; a centrocampo Estevez, Ricci e Maggiore; in attacco Verde, Nzola e Gyasi.

Hellas Verona-Spezia: le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

Dove vedere Hellas Verona-Spezia in diretta tv e streaming?

La gara Hellas Verona-Spezia, in programma domani, 1 maggio, a partire dalle 15:00, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249) e in streaming sull’app Skygo.

Precedenti e statistiche Hellas Verona-Spezia

15 i precedenti in casa del Verona, che ha anche un bilancio nettamente favorevole: 10 vittorie a fronte di una sola affermazione avversaria e quattro pareggi. L’ultimo precedente risale alla stagione 2018-19 (Serie B), quando il Verona di Grosso battè 2-1 lo Spezia con le reti di Matos e Zaccagni che rimontarono Bidaoui.

