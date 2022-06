Dove vedere Germania-Italia in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario

Dove vedere Germania-Italia di Nations League in diretta TV e streaming. Il match si giocherà martedì 14 giugno alle 20:45 Borussia Park di Mönchengladbach. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Raiplay.

Resta solamente un incontro per l’Italia prima delle consueta sosta estiva. Gli Azzurri saranno ospiti della Germania in quella che sarà la gara di ritorno valevole per il gruppo 3 della Lega A di Nations League. Entrambe le squadre racimolato un solo punto nelle scorse partite. Una buona Italia non è bastata a far punti contro l’Inghilterra e la partita è rimasta inchiodata sullo 0-0.

I tedeschi, invece, hanno dovuto rimontare lo svantaggio iniziale dell’Ungheria con la rete realizzata da Nagy. La gioia dei padroni di casa è durata solamente tre minuti perché la Germania ha trovato subito l’1-1 grazie a Hofmann. Stesso risultato anche nella gara d’andata tra Italia e Germania, al Dall’Ara, dove al gol di Pellegrini ha risposto Kimmich.

Dove vedere Germania-Italia in diretta TV e streaming

Partita: Germania-Italia

Germania-Italia Data: 14 giugno

14 giugno Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai 1

Streaming: Raiplay

Il match di Nations League Germania-Italia, come tutte le partite della Nazionale, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Germania-Italia, le ultimissime

Il 3-4-2-1 della Germania prevede Neuer tra i pali e la difesa con Kehrer, Sule ed Henrichs. A centrocampo Goretzka e Kimmich come centrali e sulle corsie laterali Hofmann con Raum. Sulla trequarti Havertz e Muller alle spalle della punta Werner.

L’Italia risponde con il solito 4-3-3. Davanti a Donnarumma, la difesa centrale formata da Acerbi e Gatti, autore di un’ottima prestazione all’esordio contro la Germania. Come terzini dovrebbero esserci Di Lorenzo e Spinazzola. Per la mediana Barella, Cristante assieme a Locatelli. In avanti spazio a Pessina, Scamacca e Pellegrini.

Germania-Italia, le probabili formazioni

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller, Werner.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Pessina, Scamacca, Pellegrini.