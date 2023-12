Dove vedere Genoa-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-12-2023

La partita si giocherà allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, domenica 29 dicembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Il Genoa di Alberto Gilardino continua a confermarsi una squadra dal gran carattere che difficilmente tende a dare il risultato per spacciato. L’ultima testimonianza di tutto ciò è arrivata proprio nell’ultimo match di campionato dove i genoani sono riusciti a rimontare l’1-0 di Sassuolo grazie ai gol di Gudmundsson e di Ekuban, portandosi al 13° posto in classifica a più sei dal pericolo retrocessione. Proprio Albert Gudmundsson si sta rilevano il vero e proprio fiore all’occhiello del gruppo rossoblù con già 7 gol e 1 assist all’attivo in campionato. Gilardino si affiderà ancora una volta a lui nel tentativo di trovare la giusta giocata per espugnare il fortino interista e aggiornare nuovamente la propria classifica.

Dall’altra parte l’ultimo match del 2023 per l’Inter quello in programma nell’anticipo di venerdì 29 dicembre alle ore 20:45, nel quale i nerazzurri dovranno affrontare l’infida trasferta di Genova. Il gruppo interista continua a macinare senza volersi fermare, il tutto impreziosito anche dalla variante Clean Sheet, elemento sempre più ricorrente in casa nerazzurra che dopo 17 giornate vanta il titolo di miglior attacco con 41 gol totalizzati e quello di miglior difesa con solamente 7 gol incassati. Nelle ultime 6 gare, infatti, solamente la Juventus alla Stadium è riuscita a far gol a Yann Sommer, statistiche che Inzaghi si auguri possano continuare anche contro il Genoa per chiudere al meglio il proprio anno solare e puntare al titolo di campione d’inverno.

Dove vedere Genoa-Inter in diretta Tv e Streaming

Partita : Genoa-Inter

: Genoa-Inter Data: 29 dicembre

29 dicembre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn e Tim Vision

Genoa-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Genoa-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Genoa-Inter le ultimissime:

Molto probabilmente Gilardino dovrà fare ancora a meno di Retegui e Messias, entrami ancora in forte rischio forfait a causa dei rispettivi infortuni. In attacco dunque sarà confermato Ekuban, con Gudmundsson alle sue spalle. In mezzo al campo Malinovsky e Frendrup saranno le mezzali, con Badelj in cabina di regia.

Nei nerazzurri ci sarà ancora la pesantissima assenza di Lautaro Martinez alle prese con un infortunio agli adduttori, al suo posto ancora spazio a Marko Arnautovic al finaco di Thuram, il quale vorrà dare seguito allo splendido assist fornito a Barella contro il Lecce. In difesa potrebbe rivedersi Pavard dal 1’ minuto a discapito di Bisseck con Acerbi e Bastoni a completare il reparto. Sugli esterni non ci saranno Dumfries e Dimarco, i quali saranno rimpiazzati rispettivamente da Darmian e Carlos Augusto.



Genoa-Inter probabili formazioni:



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All.Inzaghi