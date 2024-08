La partita Genoa-Inter si giocherà allo stadio “Marassi” di Genoa, sabato 17 agosto alle ore 18:30. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Genoa-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 17-08-2024.

La prima gara che inaugurerà la nuova stagione di Serie A 2024-2025 sarà quella che vedrà contrapposte il Genoa di Alberto Gilardino contro i campioni in carica dell’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo esser rimasto orfano di Retegui e Gudmundsson, i quali sono stati tra i principali artefici della salvezza del Genoa la scorsa stagione, la rosa di Alberto Gilardino è pronta ad incamminarsi in questa nuova stagione, consapevoli che manca ancora qualche innesto in arrivo dal mercato. I rossoblù avranno come obiettivo stagionale, quello di voler replicare quanto fatto l’anno scorso con i 49 punti totalizzati in 38 gare, ma per riuscire nell’intento sarà necessario inaugurare al meglio il nuovo campionato e non lasciare nulla di intentato, anche se l’avversario sarà la prima della classe.

Dall’altra parte un Inter che è chiamata a riconfermare quanto di straordinario fatto lo scorso anno con la conquista della seconda stella, arrivata con tanto di venticinque punti di distacco sulla seconda classificata. I nerazzurri non sono stati come si preannunciava dei veri e propri protagonisti sul mercato, ma sono riusciti comunque a portare a casa profili di qualità e di esperienza come Zielinski e Taremi. Inzaghi vorrà sicuramente partire con il piede giusto, puntando ad ottenere il primo successo di questa nuova stagione e per faro si affiderà alla formazione migliore a disposizione.

Dove vedere Genoa-Inter in diretta Tv e Streaming

Genoa-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Genoa-inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Genoa-Inter le ultimissime:

Gilardino si affiderà le chiavi dell’attacco a Messias e Vitinha, i quali saranno supportati dal centrocampo composto dal trio Malinovskyi-Frendrup-Badelj. Sugli esterni, invece, agiranno Martin sulla sinistra e il neoacquisto Zanoli dalla parte opposta, mentre in retroguardia ci saranno De Winter e Vasquez braccetti con Bani colonna centrale. In porta Leali.

Dall’altra parte il dubbio di formazione di Simone Inzaghi è quello relativo alla difesa con Pavard e Bisseck che si contenderanno una maglia da titolare fino all’ultimo minuto, uno dei due infatti, comporrà la retroguardia insieme ad Acerbi e Bastoni. A centrocampo si partirà con gli inamovibili, ovvero Calhanoglu in regia con Barella e Mkhitaryan ai lati. Sugli esterni Dumfries partirà titolare a destra con Dimarco sull’out opposto. Davanti, nonostante non al meglio della preparazione, ci sarà la TU-LA con Lautaro e Thuram.

Genoa-Inter probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

