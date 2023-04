Dove vedere Fiorentina-Lech in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 20-04-2023

Dove vedere Fiorentina-Lech, match valevole per il secondo turno dei quarti di finale di Europa League.

La partita si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, giovedì 20 aprile, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è ad un passo dallo strappare il pass per le semifinali di Conference League dopo il nettissimo 1-4 collezionato dai viola in casa dei polacchi. Gli uomini di Italiano sono chiamati ad un ultimo affondo prima di ritrovarsi ad affrontare in semifinale una tra Basilea e Nizza, che nella gara d’andata si sono fermate sul 2-2. La Fiorentina continua a dimostrare di vivere un periodo più che positivo, i viola sono, infatti, reduci dal pareggio casalingo contro l’Atalanta che sta ad attestare il 14° risultato utile consecutivo. Italiano ha più volte dimostrato di ambire al successo finale della Conference e se la Fiorentina continuerà su questa lunghezza d’onda potrebbe essere veramente una delle principali candidate al successo finale.

Il Lech allenato dall’olandese Van Den Brom non è riuscito a ritrovare la giusta inerzia positiva in campionato dopo la debacle contro la Fiorentina nella gara d’andata, i polacchi si sono fermati anche in campionato, dove non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in trasferta contro il Legia Warsavia. Servirà una vera e propria impresa ai polacchi per ribaltare la gara d’andata e tener vivo il sogno semifinale, anche se la sensazione è che il percorso europeo del Lech sembra di fatto giunto al termine.

Dove vedere Fiorentina-Lech in Diretta Tv e Streaming

Fiorentina-Lech sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo. Non sarà possibile, invece, seguirla in chiaro su Tv8.

La partita Fiorentina-Lech potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Lech le ultimissime:

Vincenzo Italiano potrebbe decidere di non mandare in campo i giocatori, vittime delle diffide come Dodo, Milenkovic e Amrabat. Pronti in tal caso i sostituti che dovrebbero essere Venuti, Quarta e Castrovilli. In attacco scalpita Jovic, che potrebbe tornare titolare dopo molto tempo, assistito ai lati da Saponara e Ikonè.

Nei polacchi pesa l’assenza di Kalstrom, uscito dolorante nella gara contro il Legia in campionato, al suo posto pronto ancora Satka. In mediana spazio a Dragestal, affiancato da Murawski. In attacco confermatissimo Ishak.



Fiorentina-Lech Probabili Formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Saponara.

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Milic, Satka, Rebocho; Murawaski, Dagerstal; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak.