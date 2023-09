Dove vedere Empoli-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 24-09-2023

La partita si giocherà stadio “Castellani” di Empoli, domenica 24 settembre, alle ore 12:30. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

L’Empoli spera di agguantare i primi punti in campionato dopo il cambio di rotta sulla propria panchina, con l’esonero di Paolo Zanetti e il ritorno di Andreazzoli. I toscani sono reduci da un avvio di campionato molto deludente culminato nella disastrosa catastrofe di Roma dove hanno incassato una sconfitta per 7-0. Il compito di Andreazzoli sarà quello di rimodellare l’assetto tecnico-tattico della rosa nel tentativo di resettare quanto avvenuto precedentemente e iniziare significativamente a smuovere la propria classifica. Difficile pensare che quest’ultimo intento possa essere messo in atto già dalla prossima di campionato contro l’Inter, ma di sicuro la volontà del nuovo mister sarà quella di voler vender cara la pelle.

Dall’altra parte l’Inter che arriva dalla brutta prestazione vistasi in Champions League contro il Sociedad, dove i nerazzurri sono stati sotto comando degli spagnoli per oltre settanta minuti, anche se grazie alla solita firma di Lautaro Martinez sono comunque riusciti a strappare un 1-1 preziosissimo ai fini della classifica. Totalmente differente è stato l’avvio di campionato dei nerazzurri, che sono partiti con un roboante sprint, collezionando 4 successi su 4 e trovandosi in cima alla classifica a punteggio pieno. Gli uomini di Inzaghi si presenteranno al Castellani con l’obiettivo di dar seguito alla propria striscia di risultati positivi e di confermare ancora una volta la loro forza in ottica scudetto.

Dove vedere Empoli-Inter in Diretta Tv e Streaming

Empoli-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 si poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Empoli-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Empoli-Inter le ultimissime:

Andreazzoli è pronto a ripartire dalla propria ancora di salvezza del 4-3-1-2 dove in difesa potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Simone Bastoni sull’out di sinistra, con Ismajli, Luperto e Ebuehi a completare la retroguardia. A centrocampo attenzione a Fazzini, serio candidato per ricoprire la mezzala di destra nel centrocampo toscano, con Marin e Maleh. In avanti il mister ripartirà dal talento di Baldanzi che agirà alle spalle delle due punte Cambiaghi e Caputo.

Tra le fila Interiste Inzaghi dovrà valutare le condizioni di Calhanoglu e di Cuadradro, entrambi reduci da problemi fisici. Se il turco non dovesse farcela, il mister potrebbe affidarsi ancora una volta alla regia di Asllani a centrocampo, con Frattesi e Barella ai fianchi. Sulle corsie di sinistra Dimarco ritornerà dal 1° minuto, mentre Dumfries è chiamato agli straordinari sull’out di destra. Davanti la coppia delineata sembrerebbe essere ancora Martinez-Thuram, anche se l’argentino non avendo ancora riposato mai è in serio ballottaggio con Arnautovic per una maglia da titolare.

Empoli-Inter Probabili Formazioni

Empoli (4-3-1-2): Berisha, Bastoni, Luperto, Ismajli, Ebuehi, Marin, Fazzini, Maleh, Baldanzi, Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

Inter (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Darmian, Dimarco, Frattesi, Asllani, Barella, Dumfries, Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi.