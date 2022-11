Eintracht Napoli: diretta tv, streaming con date e orari dell’ottavo di Champions League. Tutto ciò che c’è da sapere sulla squadra tedesca.

L’urna di Nyon ha svelato l’avversario del Napoli: l’Eintracht di Francoforte. Gli azzurri erano in prima fascia in quanto hanno concluso al primo posto il Girone A davanti al Liverpool. Un sorteggio che, viste le grandi squadre pericolose come il PSG, si è rivelato tutto sommato abbastanza favorevole per la formazione di Luciano Spalletti che non intende sottovalutare l’avversario.

Gli uomini di Oliver Glasner sono diventati noti in tutta Europa dopo la vittoria in Europa League dello scorso anno ai rigori contro gli scozzesi del Rangers, avversario proprio del Napoli. Si tratta del secondo trofeo europeo per l’Eintracht dopo aver vinto la Coppa Uefa nell’edizione 1979-80. I tedeschi sono arrivati agli ottavi dopo aver concluso al secondo posto il girone D alle spalle del Tottenham.

Le Aquile, dopo un inizio abbastanza difficile in Bundesliga, stanno risalendo la china ed attualmente hanno concluso il campionato al quarto posto, prima della sosta per i Mondiali. L’Eintracht ha sicuramente giocatori davvero interessanti come l’ex portiere del PSG, Kevin Trapp ma anche l’ex Bayern Monaco , Mario Götze.

Assieme al Club Brugge, era la squadra che il Napoli, sulla carta, desiderava pescara. L’Eintracht non ha tantissima esperienza europea però in attacco potrebbe causare alcuni problemi mentre lascia tanti spazi in difesa. Quest’ultima potrebbe essere la chiave di volta per risolvere la partita.

Eintracht Napoli, date e orari delle due partite

Come da regolamento, a giocare per prima in trasferta è la squadra che si è classificata prima nel girone. Quindi il Napoli esordirà nel caldissimo Deutsche Bank Park martedì 21 febbraio alle ore 21:00, prima della trasferta in campionato contro l’Empoli.

Il ritorno al Maradona, invece, è fissato per mercoledì 15 marzo sempre alle 21 in una settimana davvero molto intensa. Gli azzurri, infatti, dovranno affrontare due big match in campionato contro Lazio ed Atalanta. Quindi bisognerà chiudere la pratica già all’andata per poter essere più tranquilli.

Partita : Eintracht-Napoli

: Eintracht-Napoli Competizione : Champions League

: Champions League Data : 21 febbraio

: 21 febbraio Orario : 21:00

: 21:00 Streaming: Sky, Canale 5

La sfida in Germania del 21 febbraio sarà trasmessa su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. Si potrà seguire l’incontro anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma a pagamento Infinity +. La partita sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 che trasmette la miglior partita del martedì.

La partita del ritorno, invece, sarà un’esclusiva di Amazon Prime Video.

Partita : Napoli-Eintracht

: Napoli-Eintracht Competizione : Champions League

: Champions League Data : 15 marzo

: 15 marzo Orario : 21:00

: 21:00 Streaming: Amazon Prime

Eintracht Napoli, la probabile formazione dei tedeschi

Glasner predilige il 3-4-3. Davanti a Trapp la difesa a tre formata da N’Dicka, Tuta e Hasebe. A centrocampo i centrali Sow e Rode mentre sulle corsie laterali Pellegrini e Knauff. In attacco tutta la qualità di Götze al fianco di Lindstrom e Kolo Muani.

Eintracht Francoforte (3-4-3): Trapp; N’Dicka, Tuta, Hasebe; Pellegrini, Sow, Rode, Knauff; Lindstrom, Kolo Muani, Götze.