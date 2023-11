Dove vedere Cukaricki-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 09-11-2023

La partita si giocherà stadio “Bonovom” di Belgrado, giovedì 9 novembre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Vincenzo Italiano – StadioSport.it

Ai serbi del Cukaricki urge una vera e propria inversione di tendenza nelle prestazioni viste in quest’ultimo periodo tra campionato e Conference League. Nel primo, infatti, gli uomini allenati dal tecnico, Matic, sono attualmente la settima forza della competizione e per di più arrivano da tre sconfitte nelle ultime tre uscite. Non si può dire diversamente del percorso europeo fatto dai serbi fin qui nel Gruppo F di Conference League, dove questi ultimi non sono ancora riusciti a scuotere la classifica, restando ancorati sul punteggio di 0 punti ottenuti nei primi tre match disputati. Il prossimo giovedì gli uomini di Matic saranno chiamati ad affrontare nuovamente la Fiorentina, che nella gara d’andata ha di fatto dominato il match con un risultato di 6-0. Se la reazione serba non dovesse arrivare nemmeno dinanzi ai propri tifosi, la porta d’uscita dalla competizione si spalancherebbe del tutto per la squadra balcanica.

Dall’altra parte la Viola di Vincenzo Italiano, che dopo un avvio di campionato molto importante, impreziosito dalle vittorie contro Napoli e Atalanta, ha iniziato a subire un netto calo psico-fisico nelle ultime tre uscite dove sono arrivate tre sconfitte consecutive incassate contro Empoli, Lazio e Juventus. Nonostante nella gara contro i bianconeri la Fiorentina abbia creato numerose occasioni per andare in rete, è mancata al comparto offensivo viola la vena realizzativa determinante, elemento che sin da inizio stagione attanaglia i nuovi attaccanti della Viola come Nzola e Beltran, solamente 2 gol fatti in due fin qui in Serie A. Ora però i pensieri di Italiano e del suo gruppo sono rivolti tutti al girone di Conference, dove tutte le squadra ad eccezione dei prossimi rivali del Cukaricki sono raccolte a 5 punti in classifica. Alla Fiorentina urge, dunque, un successo contro i serbi per guadagnare punti in vista del confronto tra Ferencvaros e Genk, per poi andarsi a giocare un pass definitivo nei prossimi due turni.

Dove vedere Cukaricki-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Partita : Cukaricki-Fiorentina

: Cukaricki-Fiorentina Data: 9 novembre

9 novembre Orario: 18:45

18:45 Diretta Tv : Sky

: Sky Streaming: Now Tv e Dazn

Cukaricki-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match oltre che su Dazn potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Cukaricki-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Cukaricki-Fiorentina le ultimissime:

Nei serbi Matic dovrà fare a meno dello squalificato Subotic, espulso nella gara d’andata, al suo posto pronto Serafimovic al centro della difesa con Vranjers al suo fianco. Attacco a tre per il comparto serbo, con Adetunji punto di riferimento centrale e Ivanovic e Nickevic esterni alti.

Nei viola tornano titolari Milenkovic e Ranieri al centro della difesa, mentre terzini confermati, Biraghi a sinistra e Parisi a destra. In mediana agiranno Lopez e Mandragora, mentre nella schiera di trequartisti ci sarà Bonaventura centrale con Ikone e Kouame larghi ai lati. Davanti Italiano si affiderà a Mbala Nzola, nettamente favorito a Beltran per un posto in attacco.

Probabili Formazioni Cukaricki-Fiorentina

Cukaricki (4-3-3): Belic; Rogan, Serafimovic, Vranjes, Tosic; Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. All. Matic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Nzola. All. Italiano