Dove vedere Cremonese-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-01-2023

Dove vedere Cremonese-Inter, match valevole per la 19°giornata di campionato.

La partita si giocherà allo stadio Giovanni Zini di Cremona, sabato 28 gennaio, alle ore 18.30. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La Cremonese, dopo l’arrivo di Davide Ballardini alla guida della rosa, sembra aver cambiato volto, riuscendo ad eliminare prima il Napoli negli ottavi di Coppa Italia e poi strappando un pareggio nell’ultima gara di campionato terminata 1-1 al Dall’Ara contro il Bologna. Gli uomini di Ballardini cercheranno di sfruttare il fattore campo nella sfida di sabato pomeriggio contro i neroazzurri per aggiornare la propria classifica in positivo, infatti, la Cremonese è attualmente ultima in campionato a soli 8 punti in classifica. Ballardini, però, sembra aver dato una nuova verve alla squadra che è apparsa negli ultimi incontri molto più consapevole dei propri mezzi e che tenterà di ripetere quanto fatto conto il Napoli anche contro la squadra allenata da Simone Inzaghi.

L’Inter arriverà a Cremona con l’intenzione di cominciare a prendere le redini in mano del proprio campionato, la forza mentale della rosa nerazzurra si è dimostrata essere ancora una volta del tutto altalenante. Di fatto dopo la vittoria della Supercoppa Italiana ottenuta contro il Milan sembrava rappresentare un punto di svolta positivo per la squadra, ma nell’ultima gara di campionato persa per 0-1 contro l’Empoli, i nerazzurri sono apparsi ancora una volta in apparente difficoltà, anche per la mancanza di risposte ottenute dalle seconde linee presentate da Inzaghi nella sfida contro la formazione di Paolo Zanetti. L’Inter in questa stagione ha dovuto far fronte a tante diverse problematiche come i vari infortuni di Lukaku e Brozovic, ma soprattutto la perdita a parametro zero di Skrinar che influirà non poco sul prossimo calciomercato nerazzurro. Inzaghi è chiamato, dunque, a resettare gli animi e ad intraprendere un girone di ritorno all’altezza delle aspettative e il primo ostacolo dei neroazzurri saranno proprio gli uomini di Ballardini.

Dove vedere Cremonese-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Cremonese-Inter

Cremonese-Inter Data: 28 gennaio

28 gennaio Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta Tv e Streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Cremonese-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Cremonese-Inter le ultimissime:

Nell’Inter saranno indisponibili Brozovic, ancora fermo per infortunio, e Skrinier a causa della squalifica rimediata nelle 19° gara di campionato. In difesa potrebbe rivedersi D’Ambrosio che potrebbe prendere il posto di Skriniar nel ruolo di braccetto di destra della difesa a 3 con Acerbi e Bastoni a completare il reparto. Una novità potrebbe esserci anche sulla corsia di destra, dove Dumfries scalpita per una maglia da titolare a discapito di Darmian. In attacco Inzaghi ha pienamente recuperato Lukaku che potrebbe ricomporre la LuLa con Lautaro Martinez anche se risulta difficile in questo momento per l’Inter far sedere in panchina Edin Dzeko

Nella Cremonese Ballardini è alla presa con alcuni ballottaggi, il primo in difesa, dove Chiriches risulta essere in vantaggio su Bianchetti per partire dal primo minuto. In attacco potrebbe rivedersi Dessers, assente nella precedente gara contro il Bologna per un leggero infortunio, dovrebbe piazzarsi si nuovo al centro dell’attacco ai danni di Ciofani.

Cremonese-Inter Probabili Formazioni:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi, Ferrari, Chiriches, Vasquesz, Sernicola, Meitè, Castagnetti, Benassi, Valeri, Dessers, Okereke. All. Davide Ballardini

Inter (3-5-2): Onana, D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Mkhitaryan , Barella, Calhanoglu, Di Marco, Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi