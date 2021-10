Dove vedere Cagliari-Roma in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 27-10-2021

Dove vedere Cagliari-Roma, 10° Giornata di Serie A, Mercoledì 27 Ottobre 2021 alle 20:45. Il match dello Stadio Unipol Domus di Cagliari sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il secondo turno infrasettimanale di quest’anno mette di fronte due squadre con tante ambizioni, ma che hanno qualcosa da dover riscattare.

L‘Unipol Domus di Cagliari vuole vedere i propri beniamini arrivare alla vittoria dopo un inizio di campionato davvero thriller che sta spingendo i rossoblu nelle zone meno nobili della classifica.

La vittoria contro la Sampdoria, proprio tra le mura amiche, sembrava il preludio di un ritrovato equilibrio che, però, è stato effimero. La trasferta di Firenze ha palesato i problemi di una squadra che si è lasciata facilmente annichilire dal gioco dei Viola e non ha mai tirato in porta.

Mazzarri deve assolutamente trovare la quadra perché il gruppo sembra si stia sgretolando nonostante le importanti qualità individuali che dispone.

La rosa non è affatto da ultimi posti: Joao Pedro e Keità sono giocatori di ottimo livello, così come Strootman, Nandez e tanti altri, ma manca il gioco.

La Roma, nonostante la bella prestazione contro il Napoli, ha bisogno di ritrovare i tre punti che ridarebbero serenità all’ambiente.

Il pareggio a reti bianche contro la prima della classe ha interrotto un filotto di due sconfitte consecutive (Juventus e Bodo/Glimt) che non hanno convinto la tifoseria.

Adesso è l’ora dei tre punti e Mourinho farà, di certo, affidamento sugli uomini più importanti e su quei, ormai famosi, 13-14 giocatori del quale si fida.

La priorità è mantenere il quarto posto e sperare di poter rendere più sottile il gap con le prime e la sfida contro il Cagliari non può assolutamente essere sbagliata.

Guarda Cagliari – Roma in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Cagliari-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Cagliari-Roma

: Cagliari-Roma Data : Mercoledì 27 Ottobre 2021

: Mercoledì 27 Ottobre 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Cagliari di Walter Mazzarri e la Roma di Josè Mourinho, il 27 ottobre 2021, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Cagliari Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Cagliari Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca di Cagliari-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Cagliari-Roma

Nonostante il difficile inizio di stagione, Joao Pedro si conferma la luce del Cagliari

Il Cagliari di Mazzarri scommette su un 4-4-2 che fa affidamento ad una difesa che potrebbe non prevedere i due uguguagi Caceres e Godin. Il primo sarà titolare solo nel caso in cui non abbia riscontrato problemi fisici durante la sfida contro la Fiorentina, mentre il secondo non ci sarà, facendo spazio a Ceppitelli

Il reparto difensivo sarà completato da Cragno, Carboni e Lykogiannis.

A centrocampo Deiola e Nandez giocheranno sugli esterni mentre Strootman e Marin al centro.

In attacco ci saranno Joao Pedro e Keità.

I giallorossi dovrebbero confermare “in toto” la formazione che ha pareggiato contro il Napoli.

Mourinho sceglie, dunque, il solito 4-2-3-1 con l’unico ballottaggio riguardo la trequarti in cui potrebbe trovare spazio El Shaarawy per poter far rifiatare Mkhitaryan o Zaniolo.

In porta, come sempre, ci sarà Rui Patricio, mentre in difesa, dopo la grande prestazione contro l’attuale squadra capolista in Serie A, ci saranno tutti i titolari con Karsdorp e Vina sugli esterni e Mancini al centro con Ibanez.

A centrocampo Veretout e Cristante presidieranno la zona, mentre Zaniolo e Pellegrini completeranno la batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta Abraham.

Probabili formazioni di Cagliari-Roma

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita Balde All: Mazzarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham All: Mourinho.

Precedenti e statistiche di Cagliari-Roma

Migliori Bookmakers AAMS