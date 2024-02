Dove vedere Cagliari-Napoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 25-2-2024

Dove vedere Cagliari-Napoli, 26ma Giornata di Serie A, Domenica 25 Febbraio 2024 alle 15:00. Il match dell’Unipol Domus Arena di Cagliari tra i sardi e il Napoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN.

La 26esima giornata di Serie A offre un match di enorme importanza per le ambizioni di Cagliari e Napoli che si sfideranno, all’Unipol Domus, con l’obiettivo di ottenere punti.

Gli azzurri, dopo il pareggio contro il Barcellona, sono pronti a registrare il debutto in Serie A da allenatore del nuovo mister Francesco Calzona che farà affidamento fin da subito al rientrante Victor Osimhen, già decisivo nel match di Champions League.

Con pochi giorni a disposizione per lavorare, Calzona ha cercato di lavorare molto sull’aspetto psicologico della squadra ed è presumibile che gli aspetti tattici della rosa azzurra resteranno quelli già conosciuti nelle due precedenti gestioni.

Il Napoli ha bisogno di ingranare anche in campionato e una vittoria potrebbe ridare entusiasmo e ambizioni a una piazza delusa dopo lo Scudetto dello scorso anno.

Il Cagliari di Ranieri, invece, spera in punti fondamentali per il sogno salvezza.

Dopo lo “scossone” con le dimissioni, poi revocate, di Claudio Ranieri, la squadra ha saputo reagire nel match contro l’Udinese, ma i tre punti non sono arrivati.

E’ arrivata, però, una conferma importante, ovvero che proprio dal Napoli è arrivato un tassello che può dare ancor più motivazioni e garanzie al mister romano: Gianluca Gaetano è partito fortissimo nella sua avventura in Sardegna e potrebbe volere la classica prestazione da ex con il dente avvelenato.

Guarda Cagliari-Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Cagliari-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Cagliari-Napoli

: Cagliari-Napoli Data : Domenica 25 Febbraio 2024

: Domenica 25 Febbraio 2024 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e canale Sky)

: DAZN (app e canale Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Napoli di Francesco Calzona, il 25 Febbraio 2024, alle ore 15:00 in diretta Tv su DAZN e sul canale dedicato agli abbonati all’offerta Sky-DAZN, presente nell’emittente satellitare.

La telecronaca di Cagliari – Napoli su DAZN è a cura di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini..

Per poter guardare la partita Cagliari Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Cagliari-Napoli, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Cagliari-Napoli sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Cagliari-Napoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime di Cagliari-Napoli

Il Cagliari si affaccia alla sfida contro i campioni d’Italia con un 4-3-1-2 come modulo di base.

Luvumbo torna a comandare l’attacco dei sardi insieme a Lapadula, mentre sulla trequarti spazio all’ex Gaetano.

Pochi cambiamenti in fase difensiva con Scuffet tra i pali, Zappa e Augello sugli esterni, Mina e Dossena al centro della linea.

Sulla mediana ci sarà Makoumbou con Deiola e Nandez a completare il reparto.

Il Napoli di Calzona, al debutto in Serie A, non rinuncia al 4-3-3 come modulo di base con pochi cambiamenti rispetto alle precedenti sfide.

Victor Osimhen torna titolare anche nella sfida di campionato e sarà supportato dai soliti Kvaratskhelia e Politano.

A centrocampo, sussiste il ballottaggio tra Zielinski e Traorè, con il secondo leggermente favorito, mentre nessun dubbio sulla titolarità di Anguissa e Lobotka. In difesa, vista la squalifica di Di Lorenzo, l’unico cambiamento è Mazzocchi che agirà sugli esterni con Olivera sulla corsia opposta.

Meret difenderà i pali della porta con Juan Jesus e Rrahmani al centro della difesa.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Obert, Azzi, Prati, Petagna, Pavoletti, Di Pardo, Jankto, Viola, Wieteska, Sulemana. Indisponibili: Shomurodov, Oristanio, Mancosu, Hatzidiakos, Sulemana. Allenatore: Claudio Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Natan, Mario Rui, Zielinski, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Ngonge, Di Lorenzo. Allenatore: Francesco Calzona.