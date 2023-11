Dove vedere Bologna-Torino in diretta Tv e formazioni ufficiali 27-11-23

Con il posticipo di lunedì 27 novembre tra Bologna e Torino si concluderà la 13ª giornata di Serie A. La partita, con fischio d’inizio in programma alle ore 20:45, verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky.

Thiago Motta, allenatore del Bologna, assoluta rivelazione di questa Serie A – StadioSport.it

Bologna-Torino in programma allo stadio Renato Dall’Ara, lunedì 27 novembre ore 20:45, sarà una sfida tra due squadre dall’antico blasone che nutrono speranze europee. Gli emiliani di Thiago Motta hanno raccolto 18 punti e sono considerati la vera rivelazione di questa Serie A. Dall’altre parte il Torino di Ivan Juric insegue a metà classifica con 16 punti.

Il Bologna dopo la sosta delle nazionali deve riscattare l’ultimo k.o patito a Firenze per 2-1, che ha interrotto una striscia positiva che risaliva dal 21 agosto scorso, sconfitta interna per 2-0 contro il Milan. Il Torino attraversa un buon momento, 2 vittorie e un pareggio in trasferta a Monza con tanto di errore arbitrale riconosciuto da Gianluca Rocchi.

Bologna-Torino, canale tv e in streaming

Bologna-Torino, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN e Sky e in streaming su Now e SkyGo.

La telecronaca di Bologna-Torino su DAZN sarà affidata alla coppia Giustiniani-Budel, mentre su Sky ci sarà Nucera con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Bologna-Torino, curiosità e precedenti

Bologna e Torino si sono affrontate 130 volte in Serie A, con uno score complessivo di 44 vittorie rossoblù, 46 granata e 40 pareggi. In terra emiliana il bilancio è nettamente favorevole alla emiliana, 34 vittorie, 19 pareggi e solo 12 sconfitte.

Ultimamente bisogna aggiungere che il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro il Bologna nel massimo campionato (3 vittorie, 4 pareggi), l’unico successo rossoblù nel periodo è un 2-1 arrivato nella sfida d’andata della scorsa Serie A, con i gol di Orsolini e Posch, dopo il vantaggio iniziale firmato da Lukic.

Il Bologna è imbattuto da sette partite casalinghe contro il Torino in Serie A, anche se ha vinto solo due di queste (5 pareggi), l’ultimo successo dei granata contro i rossoblù al Dall’Ara nel torneo risale al 16 aprile 2016, 1-0 con una rete di Andrea Belotti.

Bologna-Torino, formazioni ufficiali

Il Bologna si presenterà alle ore 20:45 allo stadio Dall’Ara con la defezione annunciata di Orsolini, per il resto giocherà la formazione titolare

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Ferguson; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Ivan Juric allenatore Torino

C’è una grossa sorpresa nell’undici titolare del Torino di Ivan Juric : tra i pali c’è Gemello e non Milinkovic-Savic. Per il resto, confermata la squadra vista a Monza subito prima della sosta, con il recupero di Linetty in cabina di regia.

TORINO (3-5-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Linetty, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.