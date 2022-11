Dove vedere Atalanta-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-11-2022

Dove vedere Atalanta-Inter, match valevole per la 15° giornata di campionato.

La partita si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo, domenica 13 novembre, alle ore 12:30. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv sul canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati di accedere a tutti i contenuti di Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Atalanta di Gasperini cade al Via Del Mare contro il Lecce che con i gol di Baschirotto al 27° e Di Francesco al 29°, che in due minuti segnano il match, inutile il gol di Zapata che non impedisce la disfatta bergamasca. L’Atalanta quest’anno si è mostrata essere una delle rivelazioni più sorprendenti di questo campionato, nessuno si aspettava che la Dea, dopo 14 partite, fosse riuscita a portare a casa ben 27 punti, ritrovandosi in piena lotta Champions League. Il fiore all’occhiello di questo avvio di campionato della Dea è sicuramente Ademola Lookman, nigeriano naturalizzato inglese preso in prestito in questa sessione di mercato dal Lipsia, che fin qui ha collezionato 6 gol e 1 assist in 14 partite, conquistandosi un posto da titolare nelle gerarchie del mister. Con il ritorno anche di Zapata nei ranghi bergamaschi, l’imprevedibilità offensiva della Dea aumenta sempre di più. L’Inter è avvisata!

Dall’altra parte, l’Inter si scrolla di dosso il deludente risultato ottenuto contro la Juventus e si presenta a San Siro contro il Bologna, con uno spirito del tutto nuovo in una gara terminata 6-1 a favore dei neroazzurri. Nonostante dopo i primi venti minuti i neroazzurri siano passati in svantaggio con un gol di Orsolini, che riesce a battere Onana, gli uomini di Mister Inzaghi tornano sui propri passi e mettono a segno un gol dopo l’altro. Balza all’occhio soprattutto una prestazione superlativa di Federico Di Marco, che mette a segno una doppietta, rivelandosi sempre di più un’arma letale sulla corsia di sinistra. L’Inter con quest’ultimo successo balza al 4 posto in campionato dietro a Napoli, Milan e Lazio, superando proprio l’Atalanta in attesa dello scontro diretto di domenica.

Nell’ intervista dopo il match di mercoledì, Inzaghi aveva sottolineato quanto fosse importante affrontare le partite con la serenità di testa, quella che non è mancata all’Inter nel proprio percorso di Champions League, ma che, invece, riecheggia sui calciatori ogni qualvolta essi si trovino davanti una Big, visto che l’Inter fin ora ancora non può vantare di aver portato a casa un successo in uno scontro diretto contro un’altra Big. Mister Inzaghi e la squadra vogliono spezzare questa scia negativa già domenica contro i bergamaschi, dove l’Inter è obbligata a fare risultato.

Dove vedere Atalanta-Inter in Diretta Tv e Streaming

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.

La partita Atalanta-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Atalanta-Inter le ultimissime:

Tra le fila della Dea ancora indisponibili Zappacosta e Muriel. Gasperini fin qui si è sempre dimostrato essere molto imprevedibile nell’undici titolare, ma tra i pali dovrebbe ritornare Musso, dopo la parentesi Sportiello a Lecce. In difesa confermatissimi Toloi, Demiral e Okoli. A centrocampo potrebbe essere arretrato Pasalic al fianco di De Roon con Soppy e Hateboer sulle fasce. Sulla trequarti scalpita Malinovsky, che dopo essere entrato bene in partita contro il Lecce fornendo l’assist a Zapata per il gol che ha riaperto la gara, cerca spazio dal primo al fianco di Lookman. Davanti confermatissimo Zapata che vuole tornare ad essere protagonista del nostro campionato.



Nei neroazzurri, out Lukaku e Darmian. Molto probabilmente non ci saranno grosse novità di formazione nei neroazzurri, visto che il mister punta a fare affidamento a tutto il suo assetto dei titolari per sbancare il Gewiss Stadium. In porta confermatissimo Onana. In difesa l’unico tassello che potrebbe cambiare è quello di De Vrij, che potrebbe scalzare Acerbi nel ballottaggio. Sulle fasce imprescindibili Di Marco, che si dimostra essere sempre di più in uno stato di forma eccezionale e Dumfries. A centrocampo l’unico ballottaggio è quello tra Mkhitaryan e Brozovic, con l’armeno leggermente in vantaggio sul croato. Davanti potrebbe rivedersi dal primo Correa al fianco di Lautaro Martinez, per comporre un attacco che non dia punti di riferimento ai difensori atalantini.

Atalanta-Inter Probabili Formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Demiral, Okoli, Toloi, De Roon, Pasalic, Soppy, Hateboer, Lookman, Malinovsky, Zapata. All. Giampiero Gasperini

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfrie, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Di Marco, Correa, L. Martinez. All. Simone Inzaghi