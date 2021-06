Dove vedere Argentina-Cile in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 14-6-2021

Dove vedere Argentina-Cile, prima giornata della Copa America 2021, lunedì 14 giugno alle 23:00. La partita Argentina-Cile sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Molto probabilmente la partita più interessante della prima giornata di Copa America 2021, non solo per la grande qualità delle due rose, ma anche perché questo match porta con se mille significati.

La sfida tra Argentina e Cile rievoca amari ricordi alla Nazionale di Lionel Scaloni che vide il proprio sogno di vittoria interrompersi per due volte consecutive durante la finale contro i rossi.

Ancora vivida, nella memoria di tutti, è l’immagine di un Leo Messi frustrato e sfiduciato che arrivò alla prematura decisione di lasciare tutto pur di non sentire più il peso e il dovere di portare alla vittoria una squadra, fino a quel momento, stregata.

Oggi, invece, la Pulce ci sarà, eccome, durante il primo match della Copa e l’impressione è che sarà uno degli ultimi grandi eventi per rappresentative nazionali, nella quale il fuoriclasse blaugrana potrà far parte. L’obiettivo è quello di lasciare un ricordo vincente con i colori dell’Albiceleste, anche per potersi accostare al suo rivale più grande, Cristiano Ronaldo, in uno dei pochi confronti in cui i due non si trovano pari.

Di fronte, però, ci sarà una selezione all’apice del proprio potenziale e che, forse, sta per dire addio a quella generazione che ha donato tante fortune.

Il Cile è una squadra esperta e di grande livello, ma non sembra più essere quella fortissima nazionale che riuscì ad imporsi, consecutivamente, due volte in Copa, ed il ricambio generazionale non sembra, per ora, poter essere all’altezza di quella selezione.

Per Messi e per il Cile potrebbe essere il canto del cigno e nessuna delle due vuole partire col piede sbagliato.

Le ultime sulle formazioni di Argentina-Cile

Sembrano esserci pochi dubbi per Lionel Scaloni e la prima formazione della Copa America 2021 dell’Argentina.

Il modulo sarà un 4-3-3 molto offensivo con Martinez in porta; Montiel e Acuna sugli esterni e Otamendi a far coppia con Martinez Quarta, preferito a Pezzella, al centro della difesa.

A centrocampo Paredes darà equilibrio con Lo Celso e De Paul che potranno anche inserirsi. L’attacco, invece, è di totale qualità: Di Maria e Messi sugli esterni e il Toro Martinez punta.

Il Cile, invece, si schiera con un 3-4-3 viziato anche dall’assenza di Alexis Sanchez, per infortunio.

Claudio Bravo sarà il portiere titolare, mentre Sierralta, Medel e Maripan giocheranno al centro della difesa.

Isla e Mena saranno gli esterni, Pulgar e Aranguiz si occuperanno del centro del campo, mentre Edu Vargas sarà la punta titolare, assistita da Mora e Meneses.

Probabili formazioni di Argentina-Cile

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

CILE (3-4-3): Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Mora, Edu Vargas, Meneses.

Come vedere Argentina-Cile in Diretta TV e Streaming

Partita: Argentina-Cile

Argentina-Cile Data: 14 giugno 2021

14 giugno 2021 Orario: 23.00

23.00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Eleven Sports

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Eleven Sports Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), Eleven Sports

Sarà possibile vedere il match tra l’Argentina di Lionel Scaloni e il Cile di Martin Lasarte, con calcio d’inizio programmato per le ore 23:00 di Lunedì 14 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dell’Engenhão di Rio de Janeiro sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Copa America 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite Eleven Sports o le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Argentina-Cile

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Argentina-Cile in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Argentina-Cile

L’Argentina è la seconda squadra più titolata della competizione con ben 14 vittorie rispetto alle 15 dell’Uruguay.

Nonostante ciò, l’Argentina ha perso 4 delle ultime 4 finali di cui, le ultime due, proprio contro il Cile.

Il Cile ha vinto 2 volte la competizione a cavallo del 2015 e del 2016 in cui vinse l’edizione della Copa America Centenario.

