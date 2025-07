Douglas Luiz, caos Juventus: tensioni con il club e il Milan si inserisce a sorpresa

La situazione intorno a Douglas Luiz si fa sempre più tesa. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla Juventus soltanto poche settimane fa nell’ambito di un’operazione articolata con l’Aston Villa, sarebbe già al centro di un caso interno. A scatenare il malumore, secondo quanto trapela, sarebbe stata una recente assenza ingiustificata agli allenamenti della squadra, che non sarebbe passata inosservata agli occhi della dirigenza bianconera.

In questo clima di incertezza, ecco che arriva un’indiscrezione destinata a far discutere: il Milan avrebbe preso informazioni sul giocatore, valutando un possibile inserimento nel caso in cui la Juventus decidesse di aprire alla cessione lampo o a un’operazione in prestito.

Un talento dal valore indiscusso ma già in discussione

Douglas Luiz è senza dubbio uno dei mediani più completi d’Europa. Classe 1998, ha dimostrato grande intelligenza tattica, qualità nel palleggio e personalità. Tuttavia, il suo inserimento a Torino non sarebbe stato così fluido come sperato. Le recenti tensioni, unite a un comportamento poco allineato con le direttive del nuovo staff tecnico, stanno facendo riflettere l’ambiente bianconero.

Il club non intende prendere decisioni affrettate, ma non intende nemmeno tollerare atteggiamenti poco professionali. Per questo motivo, se la situazione dovesse peggiorare, una cessione non sarebbe da escludere. E il Milan, attualmente a caccia di un centrocampista di livello per sostituire Bennacer e completare il nuovo reparto, osserva con attenzione.

Il Milan studia la mossa giusta: prestito o scambio?

I rossoneri stanno lavorando su più fronti in mezzo al campo, ma non hanno ancora chiuso nessun colpo. L’opportunità di arrivare a un giocatore come Douglas Luiz, qualora si presentasse a condizioni favorevoli, sarebbe troppo ghiotta per essere ignorata. L’idea del Milan sarebbe quella di proporre una formula creativa, che possa aggirare l’elevato costo del cartellino: si parla di prestito oneroso con diritto di riscatto, oppure un eventuale scambio con contropartite tecniche.

In tal senso, il nome di Ismaël Bennacer potrebbe tornare d’attualità, così come quello di Tommaso Pobega, gradito a molte squadre di Serie A. La Juventus, dal canto suo, non ha ancora aperto ufficialmente a nessuna ipotesi, ma non resterà a guardare se la situazione degenererà.

Juventus in bilico: calma apparente, ma attenzione ai prossimi giorni

Al momento, il club bianconero mantiene una posizione di attesa. Non ci sono comunicazioni ufficiali né dichiarazioni pubbliche, ma l’irritazione interna è palpabile. La dirigenza sperava in un impatto completamente diverso da parte del brasiliano, soprattutto per la centralità prevista nel progetto tattico di Thiago Motta.

Se nei prossimi giorni non arriveranno segnali di distensione, la Juventus potrebbe davvero valutare opzioni alternative. E in quel caso, il Milan potrebbe diventare la sorpresa dell’estate.

📌 Situazione attuale