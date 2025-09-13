Donnarumma svela perché ha scelto la maglia numero 25 al Manchester City

Donnarumma - Stadiosport.it

Il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma ha spiegato i motivi che lo hanno portato a indossare la maglia numero 25 nella sua prima stagione al Manchester City.

Il capitano azzurro è approdato in Premier League nell’ultima giornata di mercato estivo, con un trasferimento da 27 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. Con i parigini era entrato nell’ultimo anno di contratto e, non trovando l’accordo per il rinnovo, ha lasciato spazio all’arrivo di Lucas Chevalier tra i pali.

Dopo la firma con il City, Donnarumma è stato subito impegnato con la Nazionale, giocando da titolare le vittorie per 5-0 e 5-4 rispettivamente contro Estonia e Israele. Solo martedì ha raggiunto Manchester, dove ha svolto i primi allenamenti e le attività mediatiche con il nuovo club.

Le ragioni dietro la scelta del numero 25

In un video pubblicato dal Manchester City, Donnarumma ha spiegato perché ha optato per il numero 25, un numero che non aveva mai indossato prima in carriera. La maglia era rimasta libera dopo la partenza di Manuel Akanji verso l’Inter ed era stata indossata negli anni passati da due giocatori simbolo del club come Joe Hart e Fernandinho.

La scelta del portiere italiano, però, non è legata ai predecessori:

“Il 25 è il numero della data del mio primo esordio in Serie A, il 25 ottobre, la mia prima partita da professionista. Inoltre è il giorno del mio compleanno e anche quello di Alessia, la mia fidanzata.”

Tre motivi personali che rendono la maglia numero 25 particolarmente significativa per Donnarumma, pronto ad iniziare una nuova avventura con i campioni d’Inghilterra.