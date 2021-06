Svezia-Slovacchia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 18-6-2021

Dove vedere Svezia-Slovacchia, match della fase a gironi del gruppo E degli Europei 2020. La partita si giocherà venerdì 18 giugno alle 15 al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo . L’incontro sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky e sull’app Skygo.

Le sorprese non mancano all’interno del Girone E degli Europei. Nella giornata precedente, la favorita Spagna viene bloccata sullo 0-0 da una Svezia davvero combattiva. La Slovacchia, invece, vince per 2-1 contro una Polonia che non aveva il miglior Robert Lewandowski della giornata. La prossima sfida sarà proprio Svezia-Slovacchia e potrebbe essere fondamentale per il passaggio degli ottavi.

La Svezia di Isak ha sprecato non poco contro una Spagna che più volte ha cercato le incursioni con Morata. La Slovacchia, da sfavorita nel girone, potrebbe contendersi un posto nella parte alta del girone ma tutto dipenderà dall’esito del match.

Svezia-Slovacchia, le ultissime

Janne Anderson si affida al suo 4-4-2. La Svezia sia affida ai super guantoni di Olsen, fondamentale contro la Spagna. Davanti a lui la difesa potrebbe prevedere Lindelof e Helander come difensori centrali e Lustig e Augustinsson come terzini. Ekdal verso la panchina e le redini del centrocampo saranno di Forsberg, Olsson, Larsson e Claesson. In attacco il duo Berg e Isak.

Gli uomini di Pavel Hapal rispondono con un 4-2-3-1. Kuciak a porta, difesa con Satka e Skriniar, uno degli autori del gol, mentre come terzini Pekarik e Hubocan. Per il centrocampo si affida all’estro di Hrosovsky e Kucka. Per il reparto offensivo sulla trequarti ci potrebbero essere Weiss, Duda e Mak alle spalle dell’unica punta Strelec.

Svezia-Slovacchia, probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Forsberg, Olsson, Larsson, Claesson; Berg, Isak.

Slovacchia (4-2-3-1): Kuciak; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Hrosovsky, Kucka; Weiss, Duda, Mak; Strelec.

Dove seguire il match

Svezia-Slovacchia, incontro valente per il girone E degli Europei, si giocherà venerdì 18 giugno alle 15 al Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Partita: Svezia-Slovacchia

Data: 18 giugno 2021

Orario: 15.00

Canale tv: Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Sono solo 6 i precedenti tra le due squadre. Le vittorie sono tre e tutte per la Svezia così come anche i pareggi. L’ultimo precedente risale ad un amichevole del 2018 quando il match terminò 1-1.

