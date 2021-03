Sassuolo-Hellas Verona Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-3-2021

Sassuolo Verona formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la ventisettesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 13 marzo alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

L’Europa era l’obbiettivo di entrambe le squadre. Sia Sassuolo che Verona erano partite molto bene e si erano avvicinate alla prime posizioni della classifica. Poi, però, sono arrivati diversi stop e le due squadre si sono defilate. Il Sassuolo, però, vuole continuare a fare bene soprattutto dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Udinese.

Anche il Verona non è da meno. Alla vittoria contro il Benevento è seguita la sconfitta contro un super Milan. Prima del KO casalingo, gli scaligeri venivano da quattro risultati utili e consecutivi tra cui anche il pareggio contro la Juventus. La partita sarà fondamentale per entrambe le squadre e i tre punti gli permetterebbe di avvicinarsi un po’ di più al sesto posto.

Sassuolo Verona formazioni, le ultimissime

Roberto De Zerbi si affida al suo 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Consigli e la difesa a quattro potrebbe prevedere Marlon e Ferrari come centrali e sulle fasce Toljan, favorito a Muldur, assieme a Rogerio. A centrocampo possibili titolari Locatelli e Obiang. In attacco la trequarti potrebbe vedere lo schieramento di Berardi, Traore e Djuricic dietro le spalle del bomber Caputo.

Ivan Jurić risponde con il 3-4-2-1. Silvestri a porta mentre la difesa potrebbe prevedere Gunter, Ceccherini e Dimarco. Centrocampo folto per il Sassuolo con Faraoni, Miguel Veloso, Tameze e Lazovic. In attacco Barak e Zaccagni saranno a supporto dell’unica punta Lasagna, a caccia di gol.

Sassuolo Verona, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Djuricic; Caputo.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Dove seguire il match

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Sono 17 i precedenti tra Sassuolo e Verona. Le vittorie sono 7 per i neroverdi e 6 per gli scaligeri. Solamente 4 i pareggi totali. Le reti segnate sono 22 per il Sassuolo e 20 per il Verona.

L’ultimo precedente risale al 28 giugno 2020 quando la partita finì con un 3-3 ricco di gol. Alla rete di Lazovic per il Verona, rispose Boga. Gli ospiti, però, trovarono anche il 3-1 prima con Stepinski e poi con Pessina. Il Sassuolo riuscì ad accorciare le distanze con Boga e al 97′ acciuffò il pareggio con Rogerio.

