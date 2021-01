Atalanta-Lazio Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 31-1-2021

Atalanta Lazio formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventesima giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà domenica 31 gennaio alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. L’incontro sarà visibile in esclusiva sull’app DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Big match anche in Serie A per la ventesima giornata. Dopo il confronto in Coppa Italia, Atalanta e Lazio si affronteranno di nuovo anche in campionato. Entrambe le squadre stanno affrontando un periodo di forma davvero sorprendente. A rovinare questo periodo positivo per la Dea è la partenza del Papu Gomez che ,dopo tanti anni in nerazzurro, ha lasciato Bergamo con destinazione Siviglia.

I bergamaschi, però, possono consolarsi con il 3-0 schiacciante in casa del Milan dopo i due pareggi di fila con Udinese e Genoa. Quattro vittorie consecutive, invece, per la Lazio che ,dopo il 3-0 nel derby con la Roma, ha vinto anche 2-1 in rimonta contro il Sassuolo. Solo due punti separano le due squadre, attualmente al quinto e settimo posto, che vogliono un posto in Champions League.

Atalanta Lazio formazioni, le ultimissime

Nessuna assenza importante per Gian Piero Gasperini. Il suo 3-4-1-2 prevede Gollini a porta, con la solita difesa a tre formata da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo spazio per Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Nel reparto offensivo Pessina darà una mano ai due attaccanti Zapata e Ilicic. Proprio quest’ultimi sono stati, insieme a Romero, gli artefici dell’impresa a San Siro.

Simone Inzaghi risponde con un 3-5-2 che vede a porta Reina e a difesa Patric, Acerbi e Radu. Centrocampo folto per i biancocelesti che possono contare su un grande Milinkovic-Savic e Lucas Leiva mentre sulle fasce favoriti Lazzari, Akpa Akpro e Marusic. Nel reparto offensivo ci sarà il duo delle meraviglie formato da Caicedo ed Immobile.

Atalanta Lazio, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile.

Dove seguire il match

Atalanta-Lazio, match valido per la ventesima giornata di campionato, si svolgerà domenica 31 gennaio alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, l’incontro potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Atalanta e Lazio si sono affrontate per 111 volte nella loro storia. Le vittorie sono di poco a favore per i bergamaschi che hanno conquistato i tre punti per ben 37 volte contro le 33 dei biancocelesti. Solo 41 volte il match è terminato in parità. I gol segnati sono 136 per la Dea mentre 133 per la Lazio.

L’ultimo precedente in campionato risale allo scorso anno quando il match terminò per 3-2. In doppio vantaggio andarono prima gli ospiti con l’autorete di De Roon ed il gol di Milinkovic-Savic. I padroni di casa, però, riescono a rimontare grazie alle reti di Gosens, Malinovskyi e Palomino.

