Diretta Tv Sky e Dazn 33° Giornata Serie A 14-15-16/07/2020

Ritorna subito la Serie A con il turno infrasettimanale valido per la 33° Giornata da martedì 14 a giovedì 16 luglio.

Continua senza sosta la Serie A che vede subito un anticipo martedì 14 Luglio alle ore 21:45 dove a Bergamo si affrontano Atalanta e Brescia che sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

L’Atalanta di Gasperini ha sfiorato la vittoria sabato a Torino contro la Juventus venendo pareggiata su rigore da Ronaldo a 5 minuti dal termine del match.

La squadra di Gasperini è in lotta per il secondo posto con la Lazio che al momento ha un solo punto di vantaggio.

Dalla ripresa del campionato i bergamaschi hanno ottenuto 6 vittorie ed 1 pareggio ed hanno un ruolino di marcia impeccabie.

Il Brescia dal canto suo è penultimo in classifica a -9 dalla zona salvezza occupata dal Genoa al quartultimo posto e le rondinelle sono ormai quasi in Serie B quando mancano ormai 6 giornate al termine del campionato.

In questa giornata non ci sono scontri diretti e mercoledì ci sono ben 7 partite e scendono in campo Juventus, Lazio, Milan, Roma e Napoli.

Alle 19:30 il Napoli scende in campo in trasferta a Bologna ed il match sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su DAZN.

Il Napoli di Gattuso viene dal pareggio interno di domenica contro il Milan al San Paolo per 2 a 2 e deve vincere se vuole riavvicinare la Roma che ora ha 2 punti di vantaggio al 5° posto in classifica. Il Bologna si Sinisa Mihajlovic è 10° in classifica a quota 42 punti e non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Sempre alle 19:30 di mercoledì 15 luglio il Milan ospita il Parma a San Siro.

Il Milan di Pioli dopo aver battuto Roma, Lazio e Juventus ha pareggiato al San Paolo contro il Napoli 2 a 2.

La squadra di Pioli è in ottima forma e dalla ripresa del campionato ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi. I rossoneri ora sono al 7° posto in classifica a -2 dal Napoli che è 6° e -4 dalla Roma che è 5°.

Milan Parma sarà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport Serie A.



Sempre alle 19:30 la Sampdoria di Ranieri ospita il Cagliari a Marassi.



Mercoledì 15 luglio alle 21:45 sono in programma 4 match.



Lecce Fiorentina sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.

Il Lecce di Liverani dopo una lunga serie di sconfitte ha ottenuto 2 risultati utili consecutivi battendo la Lazio in casa e pareggiando a Cagliari domenica. I salentini vedono riaccese così le speranze di salvezza e sono a -1 dal Genoa che è quartultimo.

Il Lecce ha bisogno di vincere contro la Fiorentina per continuare la sua corsa verso la salvezza.



La Juventus giocherà in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dopo il pareggio interno contro l’Atalanta e la sconfitta a San Siro contro il Milan i bianconeri devono ritrovare la vittoria per cercare di chiudere il discorso Scudetto. La Juventus ora ha 8 punti di vantaggio sulla Lazio che è 2° e 9 sull’Atalanta che è 3° quando mancano 6 giornate alla fine del campionato.



La Lazio di Inzaghi invece giocherà in trasferta a Udine contro l’Udinese.

La Lazio di Inzaghi è sprofondata in una piena crisi e viene da 3 sconfitte consecutive contro Milan, Lecce e Sassuolo.

I biancocelesti sono sprofondati a -8 dalla Juventus capolista vedendo così svanire i sogni scudetto e ora devono difendere il secondo posto dall’Atalanta che è risalita e si trova a -1.

Giovedì 16 luglio sono in programma 2 posticipi per la 33° Giornata di Serie A.



Alle 19:30 il Torino ospita il Genoa ed il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky.

Alle 21:45 c’è SPAL Inter in diretta tv su DAZN.

Programma partite 33° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

14/7 21.45 Atalanta-Brescia Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go

15/7 19.30 Bologna-Napoli Diretta Tv e streaming DAZN1, DAZN

15/7 19.30 Milan-Parma Sky

15/7 19.30 Sampdoria-Cagliari Sky

15/7 21.45 Lecce-Fiorentina Diretta Tv e streaming DAZN1, DAZN

15/7 21.45 Roma-Verona Sky

15/7 21.45 Sassuolo-Juventus Sky

15/7 21.45 Udinese-Lazio Sky

16/7 19.30 Torino-Genoa Sky Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go

16/7 21.45 SPAL-Inter Diretta Tv e streaming DAZN1, DAZN

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS