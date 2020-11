Diretta tv Sky-Dazn e arbitri 7° giornata Serie A 2020-2021: Lazio-Juventus a Massa, Atalanta-Inter a Doveri

Ecco il programma della 7° giornata di Serie A con anticipi, posticipi e designazioni arbitrali, e la spartizione delle partite a Sky e Dazn

Questo secondo tour de force del campionato si concluderà con la settima giornata di Serie A, che per le squadre che disputano competizioni europee sarà la settima partita disputata in quattro settimane.

Ad aprire le danze sarà il sorprendente Sassuolo, che ospiterà l’Udinese nell’anticipo del venerdì, visibile su Sky, così come la trasferta della Sampdoria a Cagliari, con la quale inizierà il sabato di calcio, e lo scontro diretto per la salvezza tra Benevento e Spezia nel pomeriggio.

L’anticipo serale vedrà due squadre in grande difficoltà, cioè Parma e Fiorentina, in diretta su Dazn, così come l’ultimo anticipo, la super sfida e scontro diretto tra Lazio e Juventus, in programma la domenica mattina, e l’incrocio tra Genoa e Roma.

Tutte le altre partite saranno trasmesse solo dal satellite, a cominciare dall’altra super sfida, big match e scontro diretto tra Atalanta e Inter, continuando con il Torino che ospita in casa il Crotone e dalla trasferta del Napoli a Bologna e finendo con il Milan che ospiterà il Verona nel posticipo serale.

Ecco tutti i canali Sky e Dazn dove saranno trasmesse le partite:

Sassuolo-Udinese – venerdì 6 ore 20:45 – SKY

Cagliari-Sampdoria – sabato 7 ore 15 – SKY

Benevento-Spezia – sabato 7 ore 18 – SKY

Parma-Fiorentina – sabato 7 ore 20:45 – DAZN

Lazio-Juventus – domenica 8 ore 12:30 – DAZN

Atalanta-Inter – domenica 8 ore 15 – SKY

Genoa-Roma – domenica 8 ore 15 – DAZN

Torino-Crotone – domenica 8 ore 15 – SKY

Bologna-Napoli – domenica 8 ore 18 – SKY

Milan-Hellas Verona – domenica 8 ore 20:45 – SKY

Ecco le designazioni arbitrali e gli arbitri di tutte le partite del turno di campionato:

ATALANTA – INTER h. 15.00

DOVERI

LONGO – DEL GIOVANE

IV: GHERSINI

VAR: MARIANI

AVAR: BINDONI

BENEVENTO – SPEZIA Sabato 07/11 h. 18.00

AURELIANO

VALERIANI – MARCHI

IV: DI MARTINO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – NAPOLI h. 18.00

PASQUA

PERETTI – VECCHI

IV: ROS

VAR: ABISSO

AVAR: PASSERI

CAGLIARI – SAMPDORIA Sabato 07/11 h. 15.00

AYROLDI

PRETI – MACADDINO

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LO CICERO

GENOA – ROMA h. 15.00

IRRATI

TOLFO – ROCCA

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: TEGONI

LAZIO – JUVENTUS h.12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CECCONI

MILAN – H. VERONA h.20.45

GUIDA

FIORITO – SECHI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

PARMA – FIORENTINA Sabato 07/11 h. 20.45

LA PENNA

PAGANESSI – LOMBARDO

IV: MAGGIONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI IORIO

SASSUOLO – UDINESE Venerdì 06/11 h. 20.45

ABBATTISTA

GALETTO – DI GIOIA

IV: MASSIMI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

TORINO – CROTONE h.15.00

FOURNEAU

RANGHETTI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

