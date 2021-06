Portogallo-Germania dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 19-6-2021

Dove vedere Galles-Svizzera, match del girone F di Euro 2020. La partita si giocherà sabato 19 giugno alle ore 18 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e sull’app Raiplay così come anche su Sky e sull’app Skygo scaricabile per PC, smartphone e tablet.

In uno dei gruppi più equilibrati dell’edizione, si affrontano due pretendenti per la vittoria. Portogallo–Germania sarà un big match pieno di emozioni in questa seconda giornata del girone F. I lusitani sono i detentori dell’ultima edizione degli Europei e vorranno difendere il titolo a tutti i costi. Dall’altra parte c’è la Germania che non vince il torneo dal lontano 1996.

Sulla panchina dei tedeschi Joachim Löw , vuole coronare il suo ritiro dalla Nazionale con il passaggio del girone. Non sarà facile con il Portogallo di Cristiano Ronaldo così come anche la Francia di Kylian Mbappé. L’Ungheria, invece, spera in un terzo posto che sarebbe un vero e proprio miracolo calcistico.

Portogallo-Germania, le ultimissime

Fernando Santos punta al 4-4-2. In porta l’obbiettivo della Roma, Rui Patrício. Per la difesa a quattro probabile lo schieramento dei centrali Ruben Dias e Pepe mentre sulle fasce Ricardo Pereira e Guerreiro. Come centrali di centrocampo dovrebbero giocare dall’inizio Pizzi ed il pezzo da novanta Bruno Fernandes. Sugli esterni, invece, Ruben Neves e Bernardo Silva. Per l’attacco l’allenatore schiererà le due stelle Ronaldo e João Félix.

La Germania risponde con il 4-3-3. A difendere i pali ci sarà Neuer. Il reparto difensivo dovrebbe essere occupato da Hummels e Rudiger e a fare da terzini Klostermann assieme all’atalantino Gosens. Centrocampo a tre, invece, composto da Kimmich, Kroos e Gündoğan. Il tecnico in attacco si affida al neo campione d’Europa, Werner, supportato da Gnabry e Sané.

Portogallo (4-4-2): Rui Patrício; Ricardo Pereira, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Ruben Neves, Pizzi, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Ronaldo, João Félix.

Germania (4-3-3): Neuer; Klostermann, Hummels, Rudiger, Gosens; Kimmich, Kroos, Gündoğan; Gnabry, Werner, Sané.

Portogallo-Germania, dove seguire il match

Portogallo-Germania, incontro del girone F degli Europei, si giocherà sabato 19 giugno alle ore 18 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sarà possibile vedere il match sulla Rai sia in Ultra HD che in 4K e sull’app Raiplay scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Il match verrà trasmesso anche su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e anche sull’app SkyGo.

Partita: Portogallo-Germania

Portogallo-Germania Data: 19 giugno 2021

19 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Rai, Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate 18 volte. Le vittorie sono nettamente a favore della Germania e sono 10 contro le 3 dei portoghesi. Solo 5 volte il match si è concluso con un pareggio. L’ultimo precedente risale al Mondiale 2014 quando le due squadre erano nello stesso girone. A vincere furono proprio i tedeschi per 4-0. A segno andarono Müller con una tripletta e Hummels.

