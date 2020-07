Diretta Tv e Streaming Roma Fiorentina Serie A 26-07-2020

Roma Fiorentina match valido per la 36° Giornata di Serie A si gioca Domenica 26 Luglio alle ore 19:30 all’Olimpico e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle 19:30 di Domenica 26 Luglio la Roma di Fonseca affronta all’Olimpico la Fiorentina di Iachini per la 36° Giornata di Serie A.

La Roma di Fonseca viene da 5 risultati utili consecutivi 4 vittorie ed il pareggio contro l’Inter e si è rilanciata al quinto posto in classifica.

I giallorossi sono a quota 61 punti a +5 dal Napoli e +1 dal Milan che ha pareggiato 1 a 1 l’anticipo contro l’Atalanta venerdì sera a San Siro.

La Roma con una vittoria potrebbe allungare a +4 e ipotecare il quinto posto in classifica quando mancherebbero poi solo due giornate al termine del campionato.

Fonseca dopo il bellissimo gol del 6 a 1 siglato contro la Spal mercoledì potrebbe lanciare in campo Nicolò Zaniolo dal primo minuto per la prima volta dopo l’infortunio.

Di fronte ci sarà la Fiorentina di Iachini che è 10° insieme al Bologna a quota 43 punti e non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Iachini si affida alla coppia d’attacco formata da Ribery e Cutrone.

Dove vedere Roma Fiorentina in Diretta TV e Streaming live:

Roma Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky Domenica 26 luglio ore 19:30 al canale Sky Sport (numero 254 del satellite, numero 485 del digitale terrestre).

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Roma Fiorentina in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Roma Fiorentina:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 che gli sta regalando risultati e gol in queste ultime giornate di campionato. In porta ci sarà Pau Lopez e la difesa a 3 è formata da Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo ci saranno Veretout e Diawara con Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Iachini schiera la sua Fiorentina con il 3-5-2 con Terracciano in porta e difesa a 3 formata da Pezzella, Milenkovic e Caceres. A centrocampo ci sono Pulgar in cabina di regia con ai lati Duncan e Ghezzal. Sulla fascia destra giocherà Chiesa e Lirola a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Cutrone e Ribery.

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 33 Bruno Peres, 42 Diawara, 21 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini; 9 Dzeko. All.: Fonseca.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 25 Chiesa, 88 Duncan, 78 Pulgar, 18 Ghezzal, 21 Lirola; 63 Cutrone, 7 Ribery. All.: Iachini

Precedenti e Statistiche di Roma Fiorentina:

Sono ben 161 le sfide in Serie A tra Roma e Fiorentina ed il risultato più frequente è stato il pareggio che è uscito 60 volte mentre 52 sono state le vittorie della Roma e 48 dei viola.

Gli ultimi scontri diretti sono stati dominati dalla Roma che ha vinto ben 10 volte perdendo solo 2 volte mentre 3 sono stati i pareggi.

All’andata il 20 dicembre scorso la Roma vinse all’Artemio Franchi 4 a 1.

Nella scorsa stagione la sfida dell’Olimpico era terminata in pareggio 2 a 2.

In casa della Roma i precedenti giocati sono in totale 80 ed il bilancio è di 37 vittorie interne dei giallorossi, 28 pareggi e 15 vittorie esterne della Fiorentina.

