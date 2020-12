Benevento-Lazio Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-12-2020

Benevento Lazio formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. La sfida è valente per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il match si giocherà martedì 15 dicembre alle 20:45 allo stadio Ciro Vigorito. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN e sul canale satellitare DAZN 1.

La dodicesima giornata di campionato si apre all’insegna del turno infrasettimanale. Nell’anticipo del martedì si giocherà la sfida tra Benevento e Lazio , un derby tra i due fratelli Inzaghi. Sicuramente un Benevento cambiato rispetto alla prima promozione in Serie A. Se nella stagione 2017-18 a dicembre i sanniti avevano conquistato solo un punto, nel 2-2 storico contro il Milan, quest’anno la musica è cambiata.

I campani di Filippo Inzaghi si trovano al quattordicesimo posto con ben 11 punti. Dopo l’incredibile vittoria a Firenze contro la Fiorentina, i sanniti hanno collezionato due pareggi: uno con la Juventus per 1-1 e l’altro con il Parma 0-0. Poi, però, è arrivata una sconfitta: quella per 1-0 contro il Sassuolo. Alterne anche le prestazione della Lazio. I biancocelesti sono ottavi a -2 dal sesto posto occupato ora dal Verona.

La squadra di Simone Inzaghi deve guardarsi anche dietro perché l’Atalanta dista tre punti ma deve recuperare la partita con l’Udinese. Con l’obbiettivo ottavi di Champions League raggiunto, la Lazio deve migliorare anche il rendimento in campionato. Dopo la rimonta contro lo Spezia , è arrivato anche il KO interno contro il Verona per 2-1 che ha fatto scivolare la squadra lontana dalle prime posizioni.

Benevento Lazio formazioni, le ultime

Il Benevento scenderà in campo con 4-3-2-1 ma con assenze importanti. Tra queste sicuramente l’esperienza di Maggio e la qualità di Caldirola. A porta ci sarà Montipò che ha convinto negli ultimi match. Difesa a quattro con Tuia e Glik centrali mentre sulle fasce Barba e Letizia. A centrocampo, invece, spazio a Schiattarella ed Improta. In attacco la punta di diamante Lapadula che sarà supportato da Ionita e Caprari.

La Lazio risponde con un 3-5-2. Reina tra i pali mentre ci sarà una grave assenza anche per i biancocelesti: quella di Acerbi in difesa. Simone Inzaghi farà affidamento su Hoedt e Radu insieme al recuperato Patric. A centrocampo Lazzari, autore di un autorete contro il Verona, Marusic e Lucas Leiva insieme a Milinkovic-Savic. Incerto sull’inserimento di Luis Alberto che deve ancora recuperare. Probabile l’impiego di Parolo al suo posto.

Benevento Lazio le probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Marusic; Correa, Immobile.

Dove seguire il match

Benevento-Lazio, match valido per la dodicesima giornata di campionato, si svolgerà martedì 15 dicembre alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, il match potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Statistiche e precedenti

Tra Lazio e Benevento ci sono stati tre precedenti: uno in Coppa Italia e altri due in campionato. Bottino pieno per la Lazio che le ha vinte tutte segnando 16 reti contro le 4 del Benevento.

L’unico precedente allo stadio Ciro Vigorito tra le due squadre risale alla storica promozione in Serie A del Benevento nell’annata 2017-18. La partita finì con un roboante 5-1 in favore dei biancocelesti e si giocò il 29 ottobre 2017. In gol per i capitolini Quissanga, Immobile, Marusic, Parolo e Nani mentre per i sanniti il gol della bandierina di Lazaar.

