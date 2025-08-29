Diretta Streaming Live Lecce – Milan 2° Giornata Serie A

Dove vedere Lecce – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, venerdì 29 Agosto ore 20:45.

Dopo un esordio amaro il Milan cerca il riscatto e punta alla prima vittoria in Serie A 2025-2026 nella sfida in programma venerdì sera allo stadio Via del Mare contro il Lecce.

I rossoneri, reduci dalla sorprendente sconfitta interna contro la neopromossa Cremonese, devono invertire subito la rotta per non complicare la partenza in campionato.

I giallorossi, invece, hanno strappato un punto prezioso nella trasferta di Genova, chiudendo sullo 0-0 contro il Genoa.

A fare da cornice venerdì sera alle 20:45 ci sarà uno Stadio Via del Mare tutto esaurito in ogni ordine di posto con il Lecce che ha chiuso ieri la campagna abbonamenti con uno storico record di ben 22.179 sottoscrizioni il numero massimo di tutta la storia dei salentini!

Gli ultimi due precedenti giocati a Lecce hanno regalato gol, spettacolo e colpi di scena. L’8 marzo scorso il Lecce era in vantaggio 2 a 0 fino al 68° per poi essere ribaltato sul 3 a 2 in meno di 15 minuti!

Due anni fa invece nel novembre 2023 il Milan era in vantaggio 2 a 0 e poi è stato riacciuffato sul pareggio per 2 a 2 e al Lecce per poco non riusciva l’impresa di ribaltare il risultato sul 3 a 2 se non veniva annullato il gran gol a Piccoli per un presento pestone!

Formazioni Ufficiali di Lecce – Milan:

Di Francesco manda in campo il suo Lecce con il 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Gaspar e Tiago Gabriel al centro con Danilo Veiga a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo c’è Dramè in cabina di regia affiancato da Coulibaly e Ramadani. Il tridente d’attacco è formato da Camarda, Morente e Pierotti.

Allegri manda in campo il suo Milan con il 3-5-2 con Maignan in porta e linea difensiva a 3 formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo c’è Modric in cabina di regia affiancato da Fofana e Loftus-Cheek. Sulla destra c’è Musah e a sinistra Estupinan. In attacco la coppia formata da Gimenez e Saelemaekers.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Dramé; Tete Morente, Camarda, Pierotti. All. Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri

Dove vedere Lecce – Milan in Diretta TV e Streaming

Il match Lecce – Milan di venerdì 29 agosto alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Lecce – Milan sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Lecce – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Lecce – Milan in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Milan:

La prima giornata di Serie A ha messo in evidenza una statistica clamorosa: il Milan è stata la seconda squadra per tiri tentati (24, meglio solo la Juventus), ma nonostante ciò è uscito sconfitto a San Siro.

La Cremonese ha sfruttato al massimo le poche occasioni create, trovando la rete due volte su tre tiri in porta, compreso il gioiello di Federico Bonazzoli.

L’unica risposta dei rossoneri è arrivata con un colpo di testa vincente di Strahinja Pavlovic, insufficiente però a evitare il passo falso.

Questa falsa partenza richiama alla mente l’inizio complicato della scorsa stagione, quando il Milan non riuscì a vincere nessuna delle prime due giornate. Stavolta, però, la situazione è diversa: il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina porta con sé l’obiettivo chiaro di riportare stabilità e competitività dopo un anno turbolento, chiuso con un deludente ottavo posto in classifica.

La società ha affidato ad Allegri il compito di ricostruire un progetto solido e duraturo. Dopo un mercato estivo molto movimentato, il Milan ha già trovato un primo segnale incoraggiante battendo il Bari in Coppa Italia. Tuttavia, la priorità resta chiara: tornare tra le prime quattro e qualificarsi alla prossima Champions League.

La sfida con il Lecce rappresenta quindi un passaggio cruciale: i rossoneri hanno vinto gli ultimi tre confronti diretti con i salentini e non perdono contro di loro da 14 incontri consecutivi. I precedenti sono dalla parte di Allegri, ma sarà fondamentale capitalizzare le occasioni e mostrare più cinismo sotto porta.

Per il Milan vincere è quasi un obbligo: un altro passo falso significherebbe complicare sin da subito la rincorsa alle zone alte della classifica. Allegri dovrà trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva, puntando sui nuovi innesti e sul talento dei suoi uomini chiave per rilanciare le ambizioni rossonere.

Lecce in cerca dell’impresa davanti ai propri tifosi

Il Lecce arriva al big match contro il Milan con entusiasmo e fiducia, forte del buon punto conquistato al Ferraris contro il Genoa. La squadra di Eusebio Di Francesco sa che affrontare un Milan ferito potrebbe essere un’arma a doppio taglio: servirà compattezza difensiva e capacità di ripartire negli spazi, sfruttando la velocità degli esterni e il fattore campo.