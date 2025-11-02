Diretta Streaming Gratis Milan – Roma Serie A 10° Giornata

Milan – Roma, Big Match della 10° Giornata di Serie A, di Domenica Novembre ore 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming Gratis su DAZN ecco come vederlo.

Due delle prime quattro forze del campionato italiano si sfidano domenica sera a San Siro, dove il Milan di Max Allegri 4° in classifica con 18 punti ospita la Roma di Gianpiero Gasperini che ne ha 21 in uno dei duelli più attesi della giornata di Serie A.

I rossoneri arrivano a questo big match dopo un altro passo falso nel turno infrasettimanale, un risultato che ha rallentato la loro corsa nelle zone altissime della classifica. Il Milan infatti dopo aver pareggiato in casa contro il Pisa 2 a 2 martedì ha ottenuto un altro pari a Bergamo contro l’Atalanta per 1 a 1.

Dall’altra parte, invece, la Roma di Gianpiero Gasperini ha centrato una preziosa vittoria per 2 a 1 all’Olimpico contro il Parma nel turno infrasettimanale mantenendosi agganciata alla vetta e restando in scia del Napoli attuale capolista.

La Roma dopo la sconfitta all’Olimpico contro l’Inter del 18 ottobre si è rilanciata con due vittorie consecutive contro Sassuolo e Parma e ora è a quota 21 punti a -1 dal Napoli che ieri ha pareggiato in casa contro il Como. In caso di vittoria i giallorossi potrebbero andare in testa alla classifica di Serie A solitari.

La cornice di San Siro promette spettacolo e tensione: il Milan cerca risposte e continuità, mentre la Roma vuole confermare il suo momento positivo e difendere la propria posizione tra le grandi d’Italia.

Guarda Milan – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Milan – Roma:

MILAN (3-5-2): Maignan (c); De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. (A disp.: Terracciano, Pittarella; Athekame, Estupinan, Odogu, Tomori; Jashari, Loftus-Cheek; Castiello) All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante (c), Kone, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Soule. (A disp.: Gollini, Vasquez; Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski; Baldanzi, Pellegrini, Pisilli; Bailey, Dovbyk, El Shaarawy) All. Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Milan – Roma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Milan – Roma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Milan – Roma di Domenica 2 Novembre 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Milan – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Milan:

Il Milan arriva all’appuntamento con la Roma con più di un rimpianto. Dopo aver mancato la vittoria contro un Pisa ancora senza successi, salvato soltanto da un gol nel finale, il gruppo di Massimiliano Allegri ha dovuto accontentarsi di un altro pareggio nel confronto infrasettimanale con l’Atalanta.

A Bergamo i rossoneri erano passati avanti grazie al guizzo di Samuele Ricci, ma una splendida conclusione di Ademola Lookman ha rimesso tutto in equilibrio prima dell’intervallo, fissando poi il risultato finale su un pareggio che ha lasciato una sensazione di occasione persa.

Nonostante la mancata spallata in classifica, il Milan può comunque sorridere per la continuità di rendimento: la squadra è imbattuta da nove partite tra campionato e coppe e occupa attualmente la quarta posizione in Serie A, a sole tre lunghezze da Roma e Napoli, appaiate in vetta. Allegri continua a mantenere un profilo basso e ribadisce come l’obiettivo resti la qualificazione alla prossima Champions League, ma il confronto diretto con una rivale d’alta quota rappresenta un nuovo banco di prova per valutare le reali ambizioni tricolori del gruppo.

Il calendario, poi, non fa sconti: dopo la sosta il Milan ritroverà la storica rivale Inter, ma prima dovrà misurarsi con una Roma che sta sorprendendo per risultati e solidità. Le statistiche incoraggiano i rossoneri, che hanno perso una sola volta nelle ultime undici sfide di Serie A contro i giallorossi. L’unico ko, però, è proprio quello dell’ultimo incrocio, il 3 a 1 dello Stadio Olimpico, un monito che invita alla prudenza e alla massima concentrazione in vista della sfida di San Siro.

Come arriva la Roma:

Pur trovandosi a lavorare con un nuovo allenatore e senza un vero bomber di riferimento, la Roma sta vivendo un avvio di stagione straordinario. I giallorossi hanno infatti conquistato sette successi nelle prime nove giornate di Serie A, firmando il miglior avvio degli ultimi otto anni e mostrando una solidità che ha sorpreso molti osservatori.

Nel turno infrasettimanale è arrivata un’altra affermazione pesante in ottica alta classifica: al 2 a 1 sul Parma hanno contribuito il difensore Mario Hermoso e l’attaccante Artem Dovbyk, entrato dalla panchina e decisivo nel momento chiave della gara. Nonostante la rete annullata a Matias Soulé dopo un check VAR molto discusso, la Roma ha saputo colpire nella ripresa e ha messo fine a una serie negativa nelle partite casalinghe.

Il percorso esterno, invece, è fin qui perfetto: nessuna squadra ha saputo fermare la formazione capitolina lontano dall’Olimpico, con successi anche in campo europeo, compreso quello ottenuto a Nizza. Un dato che conferma la mentalità e la capacità di gestire le partite in trasferta del gruppo guidato da Gian Piero Gasperini.

Non è solo la stagione attuale a parlare per la Roma: guardando all’intero anno solare, i giallorossi vantano il maggior numero di vittorie esterne e di clean sheet tra tutte le squadre dei principali cinque campionati europei. Domenica, al Meazza, ci sarà l’occasione per scrivere un altro record: ottenere la sesta vittoria consecutiva fuori casa in Serie A, traguardo mai centrato più di una volta nella storia del club. L’ultima impresa ai danni del Milan, però, risale al 2017, un dettaglio che aggiunge ulteriore tensione e fascino a una sfida che si annuncia ad altissimo livello.

Probabili Formazioni di Milan – Roma:

In attesa del rientro di Christian Pulisic, fuori per un problema muscolare alla coscia e atteso non prima di metà novembre, il Milan continua a faticare nel trovare una coppia offensiva realmente produttiva. Santiago Gimenez non segna in campionato da maggio, mentre Rafael Leao, spesso adattato nel ruolo di riferimento avanzato, ha accusato un fastidio all’anca che lo ha costretto ad allenarsi a parte dopo la sfida con l’Atalanta.

Il portoghese, però, dovrebbe comunque essere regolarmente in campo: dopo aver interrotto un digiuno di diciassette mesi, Leao ha trovato la rete nelle ultime due gare casalinghe di Serie A e rappresenta l’arma più imprevedibile dei rossoneri. Più complicata la situazione a centrocampo, dove Adrien Rabiot è indisponibile e andrà ad aggiungersi a Pulisic nell’elenco degli assenti. Sebbene Ruben Loftus Cheek e Ardon Jashari siano appena rientrati, è probabile che Luka Modric, nonostante i suoi quarant’anni, debba partire nuovamente dal primo minuto per dare equilibrio e qualità alla manovra.

Anche la Roma si presenta alla sfida con problemi nel reparto offensivo. L’attacco giallorosso non ha ancora trovato un riferimento stabile e l’infortunio alla caviglia accusato da Evan Ferguson nel turno infrasettimanale complica ulteriormente i piani. L’irlandese dovrebbe fermarsi per circa due settimane e quindi Artem Dovbyk potrebbe partire titolare, ma non è da escludere che Paulo Dybala torni a ricoprire il ruolo di falso nove, considerando anche i dieci gol segnati alla Roma nelle sfide passate contro il Milan.

Sulla corsia sinistra resta in dubbio Angelino, ancora alle prese con una bronchite. In caso di ulteriore forfait, Wesley potrebbe essere confermato come titolare, anche se Kostas Tsimikas rappresenta una valida alternativa per Gasperini.

Probabile formazione Milan

Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao

Probabile formazione Roma

Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala

Pronostico Milan – Roma:

Il Milan ha le carte in regola per proseguire il proprio percorso positivo e allungare la serie di risultati utili, puntando a una vittoria di misura contro una Roma solida ma attesa a una prova complessa a San Siro.

Entrambe le squadre fanno della fase difensiva uno dei propri punti di forza, figurando tra le migliori del campionato per gol subiti. È quindi lecito aspettarsi una sfida tattica, equilibrata e combattuta fino all’ultimo, con una giocata o un episodio in grado di indirizzare il risultato.

La maggiore continuità rossonera e il fattore casa possono fare la differenza in una partita che promette intensità e grande attenzione strategica da parte di due allenatori esperti e molto attenti alla gestione dei dettagli.

Pronostico Milan – Roma X2 o Under 3.5

I migliori bookmaker