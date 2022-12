Diretta Streaming e Cronaca Live di Portogallo – Svizzera 06-12-2022 ore 20:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Portogallo – Svizzera, Ottavi di Finale Mondiali Qatar Martedì 6 Dicembre 2022 ore 20:00

CRONACA 1° TEMPO‘

35′ – Un traversone di Joao Felix dalla destra attraversa tutto lo specchio della porta elvetica.

33′ – GOL DEL PORTOGALLO! 2-0! Pepe sigla il raddoppio lusitano andando a segno di testa sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Bruno Fernandes.

32′ – Schaer rischia l’autorete in occasione di un traversone insidioso dalla sinistra. Primo corner per il Portogallo.

31′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Akanji.

30′ – Una punizione di Shaqiri (probabilmente destinata a terminare a lato, è deviata in angolo da Diogo Costa. Secondo corner per la Svizzera.

29′ – Embolo è fermato fallosamente da Ruben Dias che rischia il “giallo”.

28′ – Un lancio di Otavio si rivela irraggiungibile per Goncalo Ramos.

26′ – Segnalata una posizione irregolare di Goncalo Ramos. Schaer riprende la sua posizione. Ristabilita la parità numerica in campo.

25′ – Svizzera momentaneamente in dieci.

24′ – Gioco fermo per soccorrere Schaer a terra dolorante.

23′ – Rilevato un fallo di Pepe.

22′ – Altra opportunità per il Portogallo con Goncalo Ramos che chiama in causa Sommer con una battuta priva della necessaria potenza.

21′ – Occasione per il Portogallo: Sommer neutralizza un tentativo piuttosto centrale di Otavio dal limite dell’area.

20′ – Freuler rischia il “giallo”.

17′ – GOL DEL PORTOGALLO! 1-0! Goncalo Ramos porta avanti i lusitani sorprendendo Sommer con un gran tiro sul primo palo da posizione defilata. A segno il ventunenne avanti del Benfica, sostituto di Ronaldo.

16′ – Il gioco ristagna a centrocampo in questa fase.

15′ – Efficace chiusura di Dalot.

14′ – Un’apertura di Pepe dalla destra si rivela irraggiungibile per Joao Felix.

13′ – Manovra il Portogallo all’altezza della linea mediana del campo.

12′ – Buona chiusura di Ricardo Rodriguez in occasione di un servizio in verticale di Bernardo Silva.

11′ – Cross impreciso di Fernandes dalla destra: pallone sul fondo.

10′ – Possesso palla della Svizzera a centrocampo.

9′ – Il direttore di gara richiama verbalmente Sow per un contatto a pallone lontano con Otavio.

8′ – Shaqiri subisce fallo da Pepe.

7′ – Il pressing alto del Portogallo crea difficoltà in uscita alla difesa rossocrociata.

6′ – Rilevato un fallo in attacco di Sow su Otavio.

5′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Svizzera.

4′ – Ruben Dias riprende regolarmente la posizione lamentandosi con il direttore di gara per il mancato fischio. Si torna a giocare.

4′ – Gioco fermo per soccorrere Embolo rimasto contuso a terra dopo un contatto con Ruben Dias.

3′ – Segnalata una posizione irregolare di Goncalo Ramos.

2′ – Possesso palla del Portogallo sulla trequarti avversaria.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Svizzera.

Formazioni Ufficiali di Portogallo – Svizzera:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. CT: Fernando Santos.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Schär, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Yakin.

Dove vedere Portogallo – Svizzera in Diretta Tv e Streaming:

Il match tra Portogallo e Svizzera in programma Martedì 6 dicembre alle ore 20:00 italiane allo stadio Lusail Iconic sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai Uno in chiaro ed in diretta Streaming su Rai Play.