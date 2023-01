Diretta Streaming e Cronaca Live di Napoli – Roma 29-01-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Roma, Posticipo della 20° Giornata di Serie A Domenica 29 Gennaio 2023 ore 20:45

Spalletti manda in campo il suo Napoli con il solito 4-3-3 con Meret in porta e linea difensiva formata da Rrahmani e Kim centrali con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka in cabina di regia affiancato da Anguissa e Zielinski. In attacco il tridente formato da Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5 2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo c’è Lorenzo Pellegrini in cabina di regia affiancato da Cristante e Matic. Sulla fascia destra c’è Zalewski e Spinazzola a sinistra. In attacco la coppia formata da Dybala e Abraham.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham.

Il big match della 20° giornata di Serie A vede di fronte allo Stadio Diego Maradona il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho Domenica 29 Gennaio alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Napoli – Roma potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Pre-Partita di Napoli – Roma:

Il Napoli di Spalletti ha chiuso il girone di andata con 50 punti in 19 partite, frutto di 16 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

I partenopei hanno quasi ipotecato lo Scudetto già dopo il girone di andata potendo vantare 12 punti di vantaggio sul Milan e 13 sull’Inter.

Alla ripresa del campionato il 4 gennaio era arrivata la prima sconfitta stagionale per il Napoli a San Siro contro l’Inter che sembrava aver riaperto la corsa scudetto ma poi la squadra di Spalletti ha inanellato 3 vittorie consecutive contro Sampdoria, Juventus e Salernitana.

L’Inter, invece, a seguito del mezzo passo falso a Monza (pareggio per 1 a 1) e della sconfitta casalinga contro l’Empoli per 1 a 0 ha perso terreno.

La Roma di Mourinho nel 2023 ha ottenuto in campionato tre vittorie contro Bologna, Fiorentina e Spezia ed un pareggio a San Siro contro il Milan.

Con la penalizzazione di 15 punti della Juventus i giallorossi ora sono in piena lotta per il 4° posto che vale la qualificazione alla Champions League.

La Roma infatti è quarta insieme alla Lazio a quota 37 punti a -3 dal secondo posto occupato momentaneamente dall’Inter che ha già giocato e vinto contro la Cremonese. Il Milan che è terzo ha un solo punto in più.

Precedenti e Statistiche di Napoli – Roma:

Il bilancio dei precedenti tra le due squadre è favorevole ai giallorossi.

In totale tra Napoli e Roma sono stati giocati 173 incontri con 65 vittorie della Roma, 52 del Napoli e 56 pareggi.

In Serie A in precedenti sono in totale 155 ed il bilancio è sempre a favore della Roma che ha ottenuto 53 vittorie contro le 48 del Napoli mentre 54 sono stati i pareggi.

L’ultima vittoria esterna della Roma a Napoli è del 2018 quando i giallorossi vinsero al San Paolo 4 a 2 con doppietta di Dzeko e gol di Under e Perotti.

Dopodiché la Roma ha ottenuto due pareggi e altrettante sconfitte.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra Luciano Spalletti e Josè Mourinho in Serie A il bilancio è in perfetta parità con due vittorie per parte e tre pareggi.